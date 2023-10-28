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Розвідка Британії - про Авдіївку: РФ зазнала найбільших втрат за 2023 рік

Андрій Ганчук
28 жовтня 2023, 13:13
Характер військових операцій Росії залишається таким самим, яким і був на початку повномасштабної війни проти України, зазначили у розвідці Великої Британії.
ЗСУ, війська РФ
Росія вимагає від своїх військ захоплювати території, але окупанти не можуть досягти оперативного просування - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Окупанти агресора Росії під час спроб захопити Авдіївку Донецької області, ймовірно, зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Росіяни діють так само, як і на початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Москва ставить завдання брати території, але війська РФ не можуть добитися ефективного просування на оперативному рівні. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що в районі Авдіївки протягом останнього тижня тривають важкі бойові дії. Росія там наступає із середини жовтня.

На думку аналітиків, росіяни направили під Авдіївку до 8 бригад своїх окупантів. Вони зазнали втрат, яких, ймовірно, найбільше серед російських загарбників за 2023 рік.

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Також британці акцентували увагу на тому, що російські "воєнкори" критикують тактику окупантів. Росіяни дотримуються такої ж тактики, як і на початку повномасштабної війни.

"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні", - підкреслюється в повідомленні британської розвідки.

Ситуація в Авдіївці

Росія несе великі втрати біля Авдіївки, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. З 10 жовтня окупанти втратили понад 5 тисяч своїх військових та 400 одиниць бронетехніки. Як стверджують британці, втрати серйозно позначаться на наступальних можливостях загарбників у довгостроковій перспективі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ знищили бригаду окупантів під час боїв за Авдіївку. Ворог хоче оточити місто, але українські війська тримають оборону. Росія ставить перед собою "завдання" окупувати весь Донбас.

ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку, сказав міністр оборони Рустем Умеров. Такі дані він навів станом на 28 жовтня.

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Авдіївка війська Росії новини Донбасу війна Росії та України
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