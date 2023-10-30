УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кадри з нею облетіли Мережу: з Авдіївки евакуювали вчительку-пенсіонерку з кішкою

Яна Ставська
30 жовтня 2023, 19:39
Жінка змушена була покинути рідний дім, який їй зруйнували російські обстріли.
Кадри з нею облетіли Мережу: з Авдіївки евакуювали вчительку-пенсіонерку з кішкою
Пані Раїса довгий час відмовлялась від евакуації / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, Telegram Нацполу

З Авдіївки евакуювали місцеву мешканку Раїсу Іванівну Костричко. Жінка 30 років пропрацювала вчителькою українською мови у місцевій школі, проте на схилі літ через обстріли росіян змушена була покидати рідну оселю.

Її фото облетіло Мережу

Раїса Іванівна запам'яталась користувачам Мережі всього лише єдиним відео, яке оприлюднили фотографи Костянтин і Влада Ліберови напередодні. Пані Раїса потрапила в об'єктив, якраз коли вийшла на зруйнований балкон з кішкою у руках.

відео дня

"Один з багатьох зруйнованих будинків в Авдіївці Донецької області. На руїнах стоїть місцева мешканка Раїса Іванівна", - підписали кадри Ліберови.

Частина будинку Раїси Іванівни, судячи з кадрів, була повністю знищена через російські обстріли.

Раїса Іванівна не хотіла евакуюватися - дивіться відео:

Кадри з нею облетіли Мережу: з Авдіївки евакуювали вчительку-пенсіонерку з кішкою

Пенсіонерка свого часу 30 років пропрацювала вчителькою у місцевій школі, зауважували автори відео.

В Авдіївці жінка проживала зі своєю кішкою Машкою - попри обстріли - й довгий час відмовлялась від евакуації. Тамтешні мешканці називали її "Іванівною".

Раїса Іванівна вже в безпеці

Зусиллями військових та волонтерів Раїсу Іванівну все ж таки вдалося вивезти подалі від фронту. Прес-служба Нацполіції уточнює, що жінка викладала українську в школі.

"Нещодавно в мережі з'явилося відео, на ньому було видно вчительку української мови Раїсу Іванівну разом із своєю кішкою Машею. Вони стояли на балконі квартири, яку зруйнували російські окупанти. Жінка довго відмовлялася виїжджати із цього пекла, але врешті-решт погодилася", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зараз Раїса Іванівна вже в безпеці разом зі своєю кішкою.

Ситуація під Авдіївкою загострюється

Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, проте ЗСУ не мають наміру покидати місто, заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Війська РФ, попри величезні втрати, змогли досягти певних територіальних успіхів, пише FT. Як стверджують журналісти, окупанти контролюють фланги Авдіївки, і така ситуація може ускладнити забезпечення ЗСУ в місті.

Однак, констатують і українські військові, і західні аналітики, ЗС РФ зазнають у ході штурмів величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, своєю чергою, уточнив, що на вказаній ділянці фронту ЗС РФ зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом взимку 2023-го.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Було всього 10 хвилин: командувач ССО розкрив нові деталі прориву на "Азовсталь"

Було всього 10 хвилин: командувач ССО розкрив нові деталі прориву на "Азовсталь"

19:34 Україна
Дощ та сильний вітер: в Україну влітає новий шторм

Дощ та сильний вітер: в Україну влітає новий шторм

19:15 Синоптик
Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

18:53 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:46

Гороскоп на листопад 2023 для Дів: прибуток, подарунки і популярність

19:39

Кадри з нею облетіли Мережу: з Авдіївки евакуювали вчительку-пенсіонерку з кішкоюВідео

19:34

Було всього 10 хвилин: командувач ССО розкрив нові деталі прориву на "Азовсталь"

19:19

"Я давно живу з цим страхом": Зеленський розпововів, чим загрожує перемир'я з РФ

19:15

Дощ та сильний вітер: в Україну влітає новий шторм

Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - ЕйдманСмерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - Ейдман
19:10

Росія придумала нову схему для обстрілів УкраїниПогляд

19:06

Молода дружина Мурата Налчаджиоглу висловилася про труднощі в їхньому житті

18:59

На початку жовтня Україна вимагала провести операцію зі звільнення Горлівки - Time

18:53

Військові бази США атакували: Білий дім пригрозив Ірану рішучими ударами

Реклама
18:27

У бухтах Севастополя понад тиждень немає ракетоносіїв, але "Калібри" вивантажують

18:24

Координати бази здали: нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму

17:56

"Учасники БФ "Велич Життя" з робочим візитом відвідали партнерів - ТОВ "ХАРВІНД", які допомагають у забезпеченні шпиталів" - Владислав Ландар новости компании

17:51

Стало відомо, де пройде прощання з Сергієм Сивохо

17:49

Прах Руслани Писанки знайшов нове місце упокою - де перепоховали артистку

17:32

М'ясо буде танути в роті: рецепт найніжнішого ростбіфа, про який ніхто не знавВідео

17:23

Командири на передовій починають саботувати накази про наступ - Time

17:15

"Це провальна помилка": генера-майор вказав на проблеми окупантів

17:12

Місія - нагодувати армію або як харчують військових під час війни - інтерв’ю з постачальником

16:58

Що знаходиться за краєм Всесвіту: таємниці космосу, які вразять будь-кого

16:51

Рахуємо шанси: як зірвати джекпот в лотерею і наскільки це ймовірно

Реклама
16:49

Буданов назвав "розумним": що відомо про нового командувача РФ на Херсонщині

16:42

РФ зазнає у боях за Авдіївку ще більших втрат, ніж свого часу під Бахмутом - експерт

16:41

"Втікають, як щурі": Ягун розповів, хто із оточення Путіна може його підставитиВідео

16:40

Найефектніший салат з 3 продуктів Біла хмара: незвичайний і дуже смачний рецептВідео

16:28

Зганьбилися на весь світ: у ХАМАС заявили про "взяття в полон" Медведчука

16:20

Справа 15 хвилин: як підняти ворс у старого килима

16:20

Ворог "мститься": у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на півдні та в Криму

16:17

Бадоєв дав інтервʼю Суханову: "Чому я не на фронті?"

15:47

Німкеню Шані Лук по-звірячому вбили бойовики ХАМАС: смерть підтвердила мати

15:45

"Геніальний лайфхак": дівчина показала, як закрити пляшку вина без пробкиВідео

15:38

Весь салон у крові: росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні, є поранені

15:36

Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, ЗСУ не залишать місто

15:28

Які гроші не можна витрачати 31 жовтня, щоб не було біди: прикмети дня

15:06

Коти розуміють людську мову: стали відомі слова, на які вони реагують

14:51

Коса буде до пояса: дівчина поділилась 3 секретами, які допоможуть відростити довге та здорове волосся

14:43

Весела головоломка для найкмітливіших: треба знайти кота за 8 секунд

14:39

Окупанти "поховали" Віталія Козловського: ганебний фейк про співака-воїна

14:30

Не зберігайте картоплю і цибулю разом: експерти назвали причину

14:08

Візит Зеленського до Ізраїлю: посол повідомив, коли він може відбутись

13:57

"Вгризлися в цей напрямок": Гетьман розкрив, чим важлива Авдіївка для окупантівВідео

Реклама
13:43

Сирський - про ситуацію на фронті: ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом

13:16

Ця ілюзія під силу лише геніям: потрібно знайти хамелеона за 9 секунд

13:05

Вітовська відверто оцінила позицію Московської "мовчунки" - дочки Сумської

13:02

Гороскоп на листопад 2023 для Левів: прибуток і виконання бажаньВідео

12:58

LOBODA розкрила секрет свого "заміжжя" та величезної обручки з діамантами

12:49

Втрата Криму і "коридору" на півдні: Ягун назвав фатальний удар для режиму ПутінаВідео

12:46

Ви будете здивовані: що можна зробити зі старого шарфа

12:42

Місячний день 31 жовтня 2023: прекрасний день для зміни стрижки та кольору волосся

12:35

Данілов відреагував на масові антиізраїльські заворушення у Дагестані

12:35

Цифра вражає: ЗСУ повідомили, скільки літаків РФ збили за жовтень біля Авдіївки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти