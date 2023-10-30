Кадри з нею облетіли Мережу: з Авдіївки евакуювали вчительку-пенсіонерку з кішкою

Жінка змушена була покинути рідний дім, який їй зруйнували російські обстріли.

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Пані Раїса довгий час відмовлялась від евакуації / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, Telegram Нацполу

З Авдіївки евакуювали місцеву мешканку Раїсу Іванівну Костричко. Жінка 30 років пропрацювала вчителькою українською мови у місцевій школі, проте на схилі літ через обстріли росіян змушена була покидати рідну оселю.

Її фото облетіло Мережу

Раїса Іванівна запам'яталась користувачам Мережі всього лише єдиним відео, яке оприлюднили фотографи Костянтин і Влада Ліберови напередодні. Пані Раїса потрапила в об'єктив, якраз коли вийшла на зруйнований балкон з кішкою у руках.

відео дня

"Один з багатьох зруйнованих будинків в Авдіївці Донецької області. На руїнах стоїть місцева мешканка Раїса Іванівна", - підписали кадри Ліберови.

Частина будинку Раїси Іванівни, судячи з кадрів, була повністю знищена через російські обстріли.

Раїса Іванівна не хотіла евакуюватися - дивіться відео:

Пенсіонерка свого часу 30 років пропрацювала вчителькою у місцевій школі, зауважували автори відео.

В Авдіївці жінка проживала зі своєю кішкою Машкою - попри обстріли - й довгий час відмовлялась від евакуації. Тамтешні мешканці називали її "Іванівною".

Раїса Іванівна вже в безпеці

Зусиллями військових та волонтерів Раїсу Іванівну все ж таки вдалося вивезти подалі від фронту. Прес-служба Нацполіції уточнює, що жінка викладала українську в школі.

"Нещодавно в мережі з'явилося відео, на ньому було видно вчительку української мови Раїсу Іванівну разом із своєю кішкою Машею. Вони стояли на балконі квартири, яку зруйнували російські окупанти. Жінка довго відмовлялася виїжджати із цього пекла, але врешті-решт погодилася", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зараз Раїса Іванівна вже в безпеці разом зі своєю кішкою.

Ситуація під Авдіївкою загострюється

Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, проте ЗСУ не мають наміру покидати місто, заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Війська РФ, попри величезні втрати, змогли досягти певних територіальних успіхів, пише FT. Як стверджують журналісти, окупанти контролюють фланги Авдіївки, і така ситуація може ускладнити забезпечення ЗСУ в місті.

Однак, констатують і українські військові, і західні аналітики, ЗС РФ зазнають у ході штурмів величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, своєю чергою, уточнив, що на вказаній ділянці фронту ЗС РФ зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом взимку 2023-го.

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