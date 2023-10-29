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"Місто стирається з лиця землі": Росія готує новий масований наступ на Авдіївку

Юрій Берендій
29 жовтня 2023, 23:12
Російські війська перегруповуються та готуються до нового наступу на Авдіївському напрямку. За словами очільника Авдіївської МВА - місто стирається.
танки
Росія готує новий масований наступ на Авдіївку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

На Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою. Через негоду, штурми з боку російських військ трохи зменшилися, але вони компенсують це, збільшуючи кількість артилерійських та авіаційних ударів, а також застосовуючи міномети. Про це в ефірі телеканалу FREEДOM розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, існує певна усвідомленість, що в російській армії відбувається перегрупування.

"Найближчим часом, найімовірніше, буде нова хвиля їхніх атак, нові активності, по місту. Звичайно, все змінюється не по днях, а по годинах. Десятки обстрілів протягом доби. Місто стирається", — зазначив Барабаш.

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Глава адміністрації звернув увагу, що в армії РФ є завдання оточити Авдіївку.

"Російські окупанти стягують з інших напрямків сили та техніку, людський ресурс. Ну, потрібні якісь перемоги їм, а перемог на інших напрямках немає. Той самий Бахмутський, Запорізький напрямок — успіхів немає, одні невдачі. Росіянам уже здається, що вирішення завдання дуже близько, попри колосальні втрати живої сили, техніки", — сказав він.

За його даними, в Авдіївці наразі перебуває 1589 мирних мешканців, які поки не хочуть покидати місто.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, майор ЗСУ, ветеран російсько-української війни, Олексій Гетьман, вказує на можливість початку російського наступу на східному фронті незадовго до переобрання глави кремлівського режиму Володимира Путіна.

За даними бригадного генерала Олександра Тарнавського, втрати російських окупантів на Таврійському напрямку знову почали зростати і за останню добу становили 529 осіб.

Водночас, російські окупаційні сили продовжать атаку на Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою відвести резерви ЗСУ з південного фронту. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт Павло Нарожний.

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