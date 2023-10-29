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ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця": майор - про те, як зміниться ситуація в Авдіївці

Ангеліна Підвисоцька
29 жовтня 2023, 17:07
Російські окупанти намагаються задавити українських захисників величезною кількістю живої сили і військової техніки.
ВСУ, Олексій Гетьман
ЗСУ візьмуть окупантів у 2 кільця під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, facebook.com/alexeyhetman

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку і кидають туди величезну кількість живої сили і техніки. Настільки потужних атак не було за 9 років війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

Він не виключає, що такі сильні штурми пов'язані з наказом Путіна захопити повністю Донбас. Водночас ще однією причиною може стати контрнаступ ЗСУ на півдні. Гетьман каже, що окупанти таким чином можуть намагатися зупинити цей наступ і послабити тиск на Токмацькому та Херсонському напрямках.

"Військову техніку росіяни підтягують не зсередини РФ, де у них в тилу немає таємних складів або підрозділів, а з окупованих територій України. Вони переміщують війська вздовж лінії фронту: з півночі – з Куп'янсько-Лиманського напрямку, з півдня – з Вугледарського і з Мар'їнського напрямку і перекидають їх в район Авдіївки", - говорить Гетьман.

Перша хвиля наступу на Авдіївку почалася 7-10 жовтня. Тоді окупанти активно накривали позиції українських військових артвогнем, чим руйнували місто ще сильніше. Такий обстріл тривав 4 дні, після чого росіяни пішли в наступ.

"Ми прекрасно знали, де вони будуть наступати - бачили скупчення військ і знали про плани атакувати з півночі і півдня з метою оточення міста. Тому були заміновані дороги, підірвані Мости, поставили навіть приховані камери відеоспостереження, щоб стежити за їх пересуваннями", - додав майор.

ЗСУ візьмуть окупантів у 2 "кільця"

Водночас українські військові роблять все, щоб не дати ворогу просунутися вперед і взяти місто. Українська артилерія завдає точних ударів і знищує противника.

"Перша хвиля захлинулася - ворог втратив велику кількість живої сили і техніки. Якщо говорити з точки зору військових підрозділів, росіяни втратили два мотострілкові полки. Після цього росіяни підтягнули сили і намагаються провести другу хвилю наступу. Тепер вони в основному використовують авіацію, менш активно працює артилерія. Застосовують авіаційні удари з керованими плануючими авіабомбами, такими як ФАБ-500, ФАБ-250 та іншими. Посилено мінометні обстріли та атаки безпілотниками", - каже Гетьман.

Майор ЗСУ вважає, що друга хвиля наступу на Авдіївку також стане провальною для РФ. Ворог хоч і атакує, але ЗСУ зможуть "перерізати їх клешні" і взяти російські сили у два "кільця".

"Подивимося, як будуть розвиватися події. Треба пам'ятати, що це дуже важкі бої, і ми, на жаль, несемо втрати. В районі Авдіївки зосереджена дуже велика кількість ворожої живої сили і техніки. За наказом Путіна росіяни намагатимуться захопити саме Авдіївку і не шкодуватимуть своїх людей. Вони будуть берегти військову техніку, бо з нею вже виникли складнощі. Не вистачає їм і боєприпасів", - каже Гетьман.

Водночас він вважає, що українським військовим вдасться утримати місто.

Дивіться інтерв'ю Олексія Гетьмана для Главреда:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація в Авдіївці

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ знищили бригаду окупантів під час боїв за Авдіївку. Окупанти кілька разів намагалися оточити місто, проте українські війська відбивали всі атаки.

За даними журналістів Bild, Авдіївка опинилася під загрозою оточення. Окупанти заходять з флангів, а для логістики залишився єдиний маршрут через село Орлівка.

Пізніше в ЗСУ повідомили про найбільшу поразку РФ. Російський наступ в районі Авдіївки призвів до надзвичайно високих втрат. За останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисячі осіб, сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ вторгнення Росії
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