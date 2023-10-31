Втрачають до 70% солдатів: РФ кидає в у "м'ясні атаки" піхоту "Шторм-Z" під Авдіївкою

Підрозділи "Шторму-Z" вводяться в бій до проведення розвідки, намагаються евакуювати поранених без артилерійського прикриття. Це призводить до ще більших втрат.

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У "м'ясних атаках" піхота "Шторм-Z" під Авдіївкою втрачає до 70% солдатів - ISW / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

В атаках під Авдіївкою країна-агресор РФ використовує загони піхоти "Шторм-Z", які втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу за лічені дні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, штурмові підрозділи "Шторм-Z" складаються переважно зі штафників, очолюють їхні піхотинці.

Спікер Таврійського угруповання полковник Олександр Штупун заявив 30 жовтня, що російські війська готуються до проведення "м'ясних атак" (лобових атак піхоти, - ред.) під Авдіївкою та тренують підрозділи "Шторм-Z" для майбутніх штурмів без спорядження і техніки.

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Російський "воєнкор", який нібито знаходиться на Авдіївському напрямку, стверджував, що "м'ясні атаки" - це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки. За його словами, коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що штурмові загони "Шторму-Z" на Авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута часто знищуються після декількох днів активних дій та в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

За словами російського "воєнкора", підрозділи "Шторму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку з сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

Ці фактори призводять до того, що підрозділи "Шторму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.

"Про неефективність підрозділів "Шторму-Z" неодноразово повідомляла ISW", - додають експерти.

Штурмові загони "Шторм-Z" Це штрафні батальйони, підрозділи "другого сорту". Спочатку вони формувалися з колишніх ув'язнених силовиків, але з весни 2023 року загони фактично укомплектовані засудженими та військовослужбовцями, які перебувають на дисциплінарних стягненнях. Пізніше туди стали потрапляти солдати, яких піймали на вживанні наркотиків і алкоголю, а також ті, хто відмовлявся виконувати накази. За даними видання "Важные истории" та інших джерел, російське Міноборони щонайменше з вересня 2022 року слідом за ПВК Вагнера почало вербувати в'язнів на війну з Україною. За даними видання, Міноборони РФ створювало Спецзагін "Шторм", основу якого повинні були скласти засуджені ексспівробітники силових відомств, а вербування проводилося у "червоних" зонах. Згідно з джерелами журналістів, адміністрації колоній чинили тиск на ув'язнених, вимагаючи від них погодитися на пропозицію Міноборони. Вербувальники з Міноборони відвідали, зокрема, колонії Сибіру та Далекого Сходу. Основні завдання "спецконтингенту" - штурмові дії в міській забудові та на складній місцевості. На підготовку ув'язнених до війни йде 10-15 діб.

Покинути поле бою ув'язнений може лише в разі важкого поранення або смерті.

Медична допомога "спецконтингенту" надається лише "в обсязі само- і взаємодопомоги".

Трупи загиблих ув'язнених у моргах необхідно зберігати окремо від трупів військовослужбовців ЗС РФ.

Командирам загонів дозволено створювати загороджувальні загони та конвої з військової поліції для бійців з числа засуджених. Дозволено розстрілювати тих, хто спробує втекти з поля бою

Після закінчення контракту дається акт про помилування, потім "доброволець" може укласти новий контракт або "своїми силами" повернутися в Росію.

Ситуація на Авдіївському напрямку - останні новини

Війська Росії зібрали в районі Авдіївки до 40 тисяч окупантів і 300 танків, проте кількості бойових зіткнень там стало менше, ніж під Мар'їнкою. ЗСУ не збираються залишати місто. Тим часом на Заході пишуть, що в окупантів є певні успіхи на Авдіївському напрямку - росіяни контролюють фланги міста, і це може ускладнити постачання українських військ в Авдіївці.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти на Авдіївському напрямку зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом.

Сили оборони України збили черговий ворожий літак СУ-25. Таким чином, за жовтень ЗСУ на Таврійському напрямку збили сумарно 6 літаків такого типу.

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