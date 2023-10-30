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Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, ЗСУ не залишать місто

Андрій Ганчук
30 жовтня 2023, 15:36
У окупантів країни-агресорки Росії є певні успіхи під Авдіївкою, які можуть ускладнити забезпечення ЗСУ в місті, пишуть журналісти Financial Times.
Авдіївка, ВСУ
Окупанти хочуть оточити Авдіївку, але ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Війська Росії зібрали у районі Авдіївки до 40 тисяч окупантів і 300 танків, проте кількості бойових зіткнень там стало менше, ніж під Мар'їнкою. ЗСУ не збираються залишати місто. Тим часом на Заході пишуть, що у окупантів є певні успіхи на Авдіївському напрямку – росіяни контролюють фланги міста, і це може ускладнити забезпечення українських військ в Авдіївці.

"Ніхто не збирається відходити"

Спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом заявив, що Сили оборони України не збираються відходити з Авдіївки, де триває наступ окупантів.

"Ніхто не збирається відходити", - сказав військовий.

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Також він додав, що російські війська зібрали на Авдіївському напрямку до 40 тисяч військових і до 300 танків. Втім, кількості ворожих атак стало менше, ніж під Мар'їнкою.

"Там напруга вже не спадає досить довго. Наприклад, вчора активність ворога на Мар'їнському напрямку була навіть більшою, ніж на Авдіївському. Біля Мар'їнки щодня фіксується 20-25 спроб штурмувати наші позиції. На даний час ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед", - підкреслив Олександр Штупун.

"Росія контролює фланги міста"

Британське видання Financial Times пише, що війська РФ, незважаючи на величезні втрати, змогли добитися певних територіальних успіхів.

Як стверджують журналісти, окупанти контролюють фланги Авдівки, і така ситуація може ускладнити забезпечення ЗСУ в місті.

"Досягнення Росії були скромними за останні два тижні і з великими втратами, але проблема полягає в тому, що Росія контролює фланги міста. Навіть подальше просування на один-два кілометри із флангів може ускладнити забезпечення міста", - вважає авторитетний військовий аналітик, старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики (США) Роб Лі.

Головна мета окупантів в Авдіївці

З точки зору директора польської консалтингової компанії Rochan Consulting Конрада Музики, головною метою російських окупантів у Авдіївці є отримання доступу до траси М-04, щоб відновити рух поїздів на з/д лінії Ясинувата-Донецьк, яке було перервано в результаті боїв в 2014 році.

Контроль над трасою, стверджує музика, може відкрити для російських окупантів ще один шлях постачання їхніх військ на південному фронті.

Ситуація в Авдіївці

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку Донецької області, розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Українські війська відбивають атаки російських окупантів і завдають ворожим силам серйозних втрат.

Росія зазнала найбільших втрат за 2023 рік, вважають у розвідці Британії. Згідно з оцінкою аналітиків, російські окупанти, незважаючи на вказівки із Москви захоплювати міста, не здатні добиватися оперативного просування.

Війська Росії готують новий штурм Авдіївки, сказав начальник військової адміністрації міста Віталій Барабаш. За його словами, окупанти перегруповуються, найближчими днями очікується їхня активізація.

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Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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