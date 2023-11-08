Окупанти відновили потужні штурми: у Генштабі повідомили про важкі напрямки

На Авдіїському напрямку росіяни намагалися наступати в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке.

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На Лиманському напрямку окупанти йдуть в штурм / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap.live

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів, що за добу відбулось 45 бойових зіткнень. ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурми позицій Сил оборони України в районі Серебрянського лісництва", - розповів Ковальов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap.live

Ковальов також повідомив, що росіяни проводять штурмові дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямку.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наші війська відбили 6 атак противника. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, а також - в районі Сенківки, Іванівки, Берестового (Харківська область), де ЗСУ відбили понад 6 атак противника", - додав він.

На Авдіїському напрямку росіяни намагалися наступати в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Сили оборони відбито 14 атак ворога.

Нагадаємо, що росіяни за допомогою авіації хочуть оточити Авдіївку. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника.

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і взяли нові рубежі. Українська артилерія прикриває успішні дії штурмовиків ЗСУ. При цьому активні бої на цій ділянці фронту не припиняються і вночі.

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