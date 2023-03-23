Били палицями і погрожували: Подоляк розповів, як росіяни знущалися над українськими дітьми

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що російські окупанти били та погрожували дітям, яких депортували з України.
В Twitter Подоляк написав, що це прямі ознаки політики геноциду.
"Депортовані діти, яких вдалося повернути в Україну, кажуть, що їм погрожували ізоляцією, інтернатом, били палицями, а за слова "Слава Україні!" забирали в невідомому напрямку. Їм говорили, що від них відмовилися батьки і тепер вони "Діти Росії". Якщо це не політика геноциду, то що?",- написав Подоляк.
Депортація українських дітей
Нещодавно Україні вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово окупованих міст.
23 березня Україні вдалося повернути додому ще двох дітей. Звернення щодо них надійшло від жінки, яка перебувала в російському полоні, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.
Додому повернулися 9-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Всі вони вже разом зі своєю сім'єю.
Також він зазначив, що повернення вдалося здійснити в результаті взаємодії двох уповноважених з прав людини – України та Росії.
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