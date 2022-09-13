Захід очікує довгої битви ЗСУ з військами РФ і може дати Україні винищувачі з ППО - FT

Захід має намір продовжувати надавати військову підтримку Україні / Колаж Фото US Air Force, скріншот Telegram-канал В. Залужного

США і країни-союзники обговорюють можливість поставок Збройним силам України партії військових винищувачів і систем протиповітряної оборони. Західний світ бачить успіхи українських військ у боях з російськими окупантами, проте очікує на тривале військового протистояння Києва та Москви.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела в Пентагоні, на Заході обговорюють можливість надання армії України систем ППО і винищувачів.

Видео дня

В американському військовому відомстві вважають, що на ЗСУ, незважаючи на успіхи в боях з військами РФ на східному і Південному фронті, чекає ще тривалий бій із загарбниками.

"Наша мета полягатиме в тому, щоб продовжувати тісно співпрацювати з українцями і міжнародним співтовариством, щоб надавати їм підтримку, якої вони потребують, коли вони дають відсіч російським загарбникам", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що іноземні ЗМІ синхронно пишуть про те, що відвоювання силами оборони України окупованих територій надихає країни Північноатлантичного альянсу. Їх переконання про правильність постачання Києва сучасною зброєю посилюється.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов 12 вересня зробив заяву про те, що ЗСУ на деяких напрямках вийшли на ділянки державного кордону з Росією. Військова операція триває. Ворог біжить вглиб фронту або на територію РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ армії України на Харківському напрямку проходить навіть краще, ніж очікувалося.

За його словами, українські військові показали – російські війська можна перемагати на полі бою. Однак перемогу святкувати рано, адже окупанти можуть перейти в контратаку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що сили оборони України на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ буде допоки область не буде повністю звільнена від окупації Росії.

Дивіться відео ТСН - США замовили для України ЗРК NASAMS

Інші новини: