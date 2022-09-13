Чому ППО Залізний купол не підходить Україні: спікер ПС ЗСУ пояснив ситуацію

Залізний купол міг би прикрити в Україні тільки окремі локальні об'єкти - Ігнат / Reuters

Система протиповітряної оборони Ізраїлю Залізний купол більш ефективна у разі її використання для відбиття терористичних ракетних атак. Україна могла б використовувати такі комплекси для захисту локальних об'єктів. Однак для закриття неба нам потрібні більш глобальні системи. Про це заявив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ізраїльська держава використовує ППО Залізний купол, в основному, для захисту від терористів. Бойовики можуть атакувати локально і використовують реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

"Залізний купол Ізраїль зробив для того, щоб захиститися від терористів, від їх систем залпового вогню. Їх візаві атакують Ізраїль навіть поодинокими ракетами. Можна було бачити, як на машинах була розміщена тільки одна ракета. Але буває і установка з пакетом Градів", - зазначив Ігнат.

За його словами, Залізний купол охоплює практично весь Ізраїль і дозволяє знищувати ракети, які пускає РСЗВ. Однак в Україні зовсім інша ситуація, і таким ППО можна було б прикрити тільки певні важливі об'єкти. Києву потрібні більш глобальні речі для захисту своєї держави.

"Система Залізний купол, яка є в Ізраїлі, дуже контактна, охоплює фактично всю країну. І ізраїльтяни таким чином знищують ракети, які летять з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Нам вона була б корисною, можливо, для захисту якихось локальних об'єктів, таких як атомні електростанції. Але це дуже дорога річ - у нас дуже велика країна. Нам потрібні більш глобальні речі для захисту. А Ізраїль їх використовує фактично від терористичних атак", - підкреслив Юрій Ігнат.

Залізний купол для України

У червні агентство AP повідомляло, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до Тель-Авіва з проханням продати Києву ППО Залізний купол. Система призначена для перехоплення ракет малої дальності. Також вона може знищувати літаки і безпілотники на висоті до 10 кілометрів.

Міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україні не підходить система Залізний купол. За його словами, комплекси непогано захищають небо, але не розраховані на відбиття ударів крилатими і балістичними ракетами.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна може сама створити систему протиповітряної оборони, яка була б ефективною для захисту українського неба від ворожих ракет.

За його словами, в КБ Луч неодноразово заявляли, що вони готові до створення системи ППО на базі ракети Нептун.

Інші новини: