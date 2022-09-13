Бояться війни РФ і НАТО: генерал ЗСУ пояснив, чому Захід тягне час і дає Україні замало зброї

Генерал ЗСУ пояснив, чому Захід тягне час і дає Україні замало зброї/ Главред, УНІАН

Західні країни досить повільно надають Україні зброю і постачають її у недостатніх кількостях, хоча могли б давати і більше. Причиною цього є страх, що війна між Росією та Україною може перерости у війну РФ і НАТО, або ж стати ядерною.

Проте щоб цього не допустити, потрібно не гальмувати надання зброї, а рішуче перемогти країну-агресорку Росію на полі бою. Про це сказав генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

Романенко зазначив, що Захід намагається пояснити невеликі поставки озброєння Україні тим, що у них немає такої кількості зброї, і її ще потрібно виготовляти. Проте це не завжди так.

"Об'єктивне підґрунтя під цим є, але... У американців 440 HIMARS у збройних силах. Нам передали близько 20 одиниць. Тому кожен сам може відповісти на питання, чи є у США можливості надати Україні більше озброєнь", – каже генерал-лейтенант.

Також він нагадав, що ленд-ліз був підписаний ще 9 травня, але рішення про виділення Україні допомоги на 3 мільярди доларів з'явилося 24 серпня.

"Не зрозуміло, що заважає Штатам почати постачати зброю в потрібній кількості. Адже ленд-ліз – це інструмент, який якраз і дозволяє президенту США швидко вирішувати питання про надання допомоги Україні (військової та фінансової). Інструмент є, можливості є... Але така політика", – пояснює Романенко.

Він зазначив, що Путін вважає, ніби "воює з НАТО". Проте російський диктатор воює з Україною, якій допомагають союзники. А на Заході зволікають із наданням великої кількості зброї, тому що бояться довести все до війни РФ і НАТО, або допустити, щоб почалася ядерна війна.

"Щоб цього не сталося, Росію потрібно рішуче перемогти. І робити це потрібно якомога швидше. Адже, чим довше триває війна, тим більше гине українців, перш за все, українських військовослужбовців", – наголосив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що за минулий з 24 лютого час пролилося дуже багато української крові, і тому цілі офіційного Києва змінилися. Тепер опція повернення статусу-кво є категорично неприйнятною для України. Фінальна мета нашої держави – кордони 1991 року, а не 23 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що українські військові розгромили "найпрестижнішу" 1-шу гвардійську танкову армію РФ, яку готували до війни з НАТО і оборони Москви. На її відновлення знадобляться роки. Про це заявили в британській розвідці.

Читайте також: