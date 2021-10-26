"Українці – специфічні, мають 200 разів почути": медик наголосив на важливості пропаганди вакцинації

Медик розповів про важливість пропаганди вакцинації / УНІАН

В Україні щодня фіксують високі показники захворюваності коронавірусом. Попри це, українці не поспішають робити щеплення. За даними Мінкульту, європейські показники вакцинації – близько 70%, в ОАЕ щеплено практично все населення – 98%, а в Україні ця цифра дуже низька – 18%.

За словами пульмонолога Євгена Симонеца, низький рівень вакцинації обумовлений відсутністю довіри у населення. Проте медик переконаний, що потрібно продовжувати агітувати українців робити щеплення від ковіду, передає 24 канал.

За словами Євгена Симонця, однією з причин недовіри населення є те, що закони під час пандемії не єдині для всіх. Як приклад медик наводить ситуацію з початку карантину, коли всім українцям заборонили навіть гуляти в парках, а ресторан "Велюр" продовжував свою роботу.

Потрібна постійна агітація

Голова Всеукраїнського респіраторного клубу Євген Симонець зазначив, що в Україні діє потужна антивакцинаторська пропаганда. Однак закликати людей вакцинуватися можливо. Щоправда, потрібно постійно агітувати населення.

"Українці – специфічні. Вони мають двісті разів почути. Є такий вислів: "Поки смажений півень не клюне – українець не перехреститься". Приблизно так і тут, поки не розтлумачиш, двісті разів не поясниш, – не зрозуміють", – заявив Симонець.

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Крім того, однією з не менш важливих проблем є неналежний рівень кваліфікації сімейних лікарів у питаннях, які пов'язані з COVID-19. Тобто люди не можуть отримати належну консультацію щодо необхідності вакцинації та зрозуміти, чим відрізняються між собою AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.

На думку Симонця, також негативно впливає на довіру до вакцин те, що низка українських політиків закликають людей обов'язково вакцинуватися, однак самі цього й досі не зробили.

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