Потрібно терміново тягнути на щеплення: лікар пояснив, кому вакцинація потрібна в першу чергу

До лікарні у важкому стані часто потрапляють літні українці / facebook.com/moz.ukr

В Україні темпи вакцинації від коронавірусу прискорилися, але серед тих, хто хоче зробити щеплення мало літніх людей. А вакцинація саме цієї категорії населення могла б зменшити навантаження на лікарні. Таку думку озвучив колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

В Україні досить багато важких випадків перебігу коронавірусної хвороби. Серед тих, хто потрапляє в реанімації, багато саме людей похилого віку, і, як правило, вони не вакциновані.

"Такі хворі заповнюють лікарні та особливо реанімації", - сказав Бережнов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, вакцинація українців старшого віку зменшить навантаження на лікарні та на інтенсивну терапію.

"Потрібно хоча б один раз їх вколоти", - сказав експерт.

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Він же підкреслив, що після того, як багато шкіл були закриті на карантин, а дітей відправили вчитися додому, ризик зріс саме для літньої групи населення. Адже саме з ними батьки змушені залишати дітей, щоби ходити на роботу.

"Тут треба вирішувати: або швидко тягнути дідусів і бабусь на щеплення, щоби у разі зараження вони легше хворіли, або обмежити контакти", – зазначив Бережнов.

Він підкреслив, що в період пандемії літнім людям не варто зайвий раз виходити з дому, оскільки навіть після вакцинації їхній організм не настільки міцний як у молодих, і йому важче чинити опір інфекції.

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Бережнов порадив купувати кисневі концентратори.

"Я не роблю їм рекламу, але після 60 іноді корисно подихати киснем. Можна виходити на свіже повітря, але оскільки його знайти складно, можна користуватися концентратором", – додав експерт.

Як повідомляв Главред, раніше Сергій Бережнов заявив, що вже за тиждень хвиля коронавірусної інфекції в Україні може піти на спад. Щоби це сталося, українці повинні виконати дві головні умови - зробити щеплення від COVID - 19 та суворо дотримуватися карантинних правил, зокрема - носити маски в громадських місцях.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 4 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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