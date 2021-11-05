УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потрібно терміново тягнути на щеплення: лікар пояснив, кому вакцинація потрібна в першу чергу

5 листопада 2021, 03:54

В Україні багато важких випадків перебігу коронавірусної хвороби. У реанімаціях багато людей похилого віку. І, як правило, вони не вакциновані.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
До лікарні у важкому стані часто потрапляють літні українці / facebook.com/moz.ukr

В Україні темпи вакцинації від коронавірусу прискорилися, але серед тих, хто хоче зробити щеплення мало літніх людей. А вакцинація саме цієї категорії населення могла б зменшити навантаження на лікарні. Таку думку озвучив колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

В Україні досить багато важких випадків перебігу коронавірусної хвороби. Серед тих, хто потрапляє в реанімації, багато саме людей похилого віку, і, як правило, вони не вакциновані.

"Такі хворі заповнюють лікарні та особливо реанімації", - сказав Бережнов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, вакцинація українців старшого віку зменшить навантаження на лікарні та на інтенсивну терапію.

"Потрібно хоча б один раз їх вколоти", - сказав експерт.

Реклама

Він же підкреслив, що після того, як багато шкіл були закриті на карантин, а дітей відправили вчитися додому, ризик зріс саме для літньої групи населення. Адже саме з ними батьки змушені залишати дітей, щоби ходити на роботу.

"Тут треба вирішувати: або швидко тягнути дідусів і бабусь на щеплення, щоби у разі зараження вони легше хворіли, або обмежити контакти", – зазначив Бережнов.

Він підкреслив, що в період пандемії літнім людям не варто зайвий раз виходити з дому, оскільки навіть після вакцинації їхній організм не настільки міцний як у молодих, і йому важче чинити опір інфекції.

читайте такожНедовіра до вакцин викликала смертоносний COVID-спалах в Україні - AFP

Бережнов порадив купувати кисневі концентратори.

"Я не роблю їм рекламу, але після 60 іноді корисно подихати киснем. Можна виходити на свіже повітря, але оскільки його знайти складно, можна користуватися концентратором", – додав експерт.

Як повідомляв Главред, раніше Сергій Бережнов заявив, що вже за тиждень хвиля коронавірусної інфекції в Україні може піти на спад. Щоби це сталося, українці повинні виконати дві головні умови - зробити щеплення від COVID - 19 та суворо дотримуватися карантинних правил, зокрема - носити маски в громадських місцях.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 4 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

Читайте також:

viber
коронавірус новини України коронавірус в Україні COVID-19 коронавірус новини вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Потрібно терміново тягнути на щеплення: лікар пояснив, кому вакцинація потрібна в першу чергу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюруМісячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру "Боюся, що не покличе на побачення": Зарицька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зірками"Боюся, що не покличе на побачення": Зарицька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зірками Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока"Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока" Любовний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: багатий шанувальник або обман другої половинкиЛюбовний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: багатий шанувальник або обман другої половинки Температура до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хворобаТемпература до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хвороба
05:40

Станіслав Асєєв. "Ізоляція" - російський концтабір на Донбасі Відеоблоги

05:15

Як натерти часник та не забруднити посуд: лайфхак, про який ви навіть не здогадувалися

05:04

Дієтолог пояснила, які сухофрукти найкорисніші

04:39

Кому категорично не можна їсти сливи - відповідь дієтологаВідео

04:10

Розкрито унікальну користь бананів: чому їх потрібно їсти якомога більшеВідео

Реклама
03:54

Потрібно терміново тягнути на щеплення: лікар пояснив, кому вакцинація потрібна в першу чергуВідео

03:35

MARUV спокусливо випнула сіднички та показала "соковиті" форми без фотошопу

03:12

Фінансовий гороскоп на тиждень 8-14 листопада: ризик пограбування або успіх в грошових питанняхВідео

02:35

Ще одна область на межі потрапляння до "червоної" зони: подробиці

01:50

Не снідайте так: 5 помилок, які непомітно гублять ваш імунітет

01:31

Вчені спростували міф про те, що відмова від алкоголю продовжує життя

01:08

Олег Винник серйозно захворів і скасував свої виступиВідео

00:40

Кишечнику і серцю не минути лиха: продукти, які не варто їсти натщесерце

00:25

Авторитет Зеленського у ЗСУ та проблеми армії: Ярош закликав президента до рішучих дійВідео

00:25

Гороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побаченняВідео

04 листопада, четвер
23:57

Арахамія перерахував прізвища нардепів-антивакцинаторів

23:32

Третьякова поскаржилася на" булінг " після скандальної заяви щодо Полякова

23:26

Медики перерахували симптоми раку підшлункової залози

23:13

Дорога до НАТО і повернення територій: у США оголосили про потужну підтримку України

22:57

"Слуга народу" обізвав Арахамію "Мауглі з дуже зелених джунглів"

Реклама
22:52

Які овочі восени допомагають втихомирити стрес - коментар дієтолога

22:16

Комаровський вказав на шкоду "дистанційки" та як повернути дітей за парти

21:56

Ніколи не купуйте: ці речі приносять в будинок біду і негативВідео

21:56

"Фантастичні тварини, які тремтять і право мають": рецензія на фільм ВічніВідео

21:50

В Одесі водій наїхав на людей та втік із місця ДТП

21:45

Нова хвиля обов'язкової вакцинації від COVID-19: у МОЗ уточнили новий список професійВідео

20:30

Нардеп від Слуги народу з Харкова Олександр Бакумов пішов з посади в парламенті

20:25

Як стати мільйонером: названо 5 головних звичок багатих людейВідео

20:25

Резніков повідав, чим має намір займатися на посаді глави Міноборони

20:10

Націоналісти попередили Зеленського: ситуація в Сумах критична, наступним може вибухнути Дніпро

19:57

Поїздки до червоної зони і кафе – без обмежень: в Україні з'явиться COVID-сертифікат одужання

19:30

У Харкові стартують випробування таблеток від коронавірусу

19:09

Тарас Березовець. Польща заявила про вторгнення збройних груп з БілорусіВідеоблоги

19:07

Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята

19:04

Анастасія Приходько зізналася, як бореться зі своїми комплексами

19:04

Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи

19:02

Міс Україна Всесвіт 2021 спровокувала ДТП за участю трьох машин

18:50

Вбили каштани: матері загрожує серйозне покарання за смерть 8-річної дівчинки через отруєнняВідео

18:30

"Вибивали камеру": у Лаврі під час пожежі скоїли напад на журналістів

18:28

Під Дніпром чоловік побив молотком перехожого до смерті на очах у людейВідео

Реклама
18:25

Війська, ринки нафти з газом і податки: Путін і Лукашенко оголосили про договір щодо Союзної державиВідео

18:11

Огорне морозом: в Україну йде снігопад і похолоданняВідео

18:05

Галицький русофоб-націоналіст у кріслі міністра оборони України - це вже непоганоПогляд

18:04

Відому українську ведучу за оголену фотосесію вигнали з роботи і залишили з "голою попою"Відео

17:48

Прикмети на 5 листопада: що не можна робити в Яків день і як не потрапити в бідуВідео

17:42

Форма 028: у МОЗ пояснили, як утриматися на роботі без щеплення від коронавірусуВідео

17:38

"Один дизайнер": антивакцинатори України та Молдови вийшли на протести з однаковими плакатами

17:11

Різдво 2022: що можна і що не можна робити в різдвяний Святвечір 6 січня

17:03

Потужні магнітні бурі в листопаді 2021 року атакують: коли підуть на спадВідео

17:00

Пік COVID-19 в найближчі 2-3 тижні і спад захворюваності: в МОЗ зробили прогнозВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти