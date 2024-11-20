Світло буде весь день: в деяких областях України скасували графіки відключень

Де скасовано графіки відключень.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

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В 7 областях України скасували графіки відключень світла

Це сталось після розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго"

У середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. Однак, в деяких областях графіки скасували.

Зокрема, в "Харківобленерго" заявили, що у області графіки відключень скасовано.

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"Ранок починаємо з гарної новини. У Харківській області скасовано застосування графіка погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Також до окремої команди "Укренерго" скасувало графіки відключень світла "Закарпаттяобленерго".

"О 07:23 20.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про скасування ГПО на 20.11.24 р. до окремої команди", - повідомили там.

Варто підкреслити, що світло не відключатимуть і в деяких інших областях України, зокрема:

Івано-Франківській;

Львівській;

Рівненській;

Тернопільській;

Сумській.

Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

В той же час, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що відключення можуть тривати за умови стабільної низької температури, наприклад, якщо вдень буде мінус 2, а вночі — мінус 5-6 градусів. Тобто, коли морози триматимуться не один день.

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