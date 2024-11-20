Світло буде весь день: в деяких областях України скасували графіки відключень

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- В 7 областях України скасували графіки відключень світла
- Це сталось після розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго"
У середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. Однак, в деяких областях графіки скасували.
Зокрема, в "Харківобленерго" заявили, що у області графіки відключень скасовано.
"Ранок починаємо з гарної новини. У Харківській області скасовано застосування графіка погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.
Також до окремої команди "Укренерго" скасувало графіки відключень світла "Закарпаттяобленерго".
"О 07:23 20.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про скасування ГПО на 20.11.24 р. до окремої команди", - повідомили там.
Варто підкреслити, що світло не відключатимуть і в деяких інших областях України, зокрема:
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Сумській.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
В той же час, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що відключення можуть тривати за умови стабільної низької температури, наприклад, якщо вдень буде мінус 2, а вночі — мінус 5-6 градусів. Тобто, коли морози триматимуться не один день.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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