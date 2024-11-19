Коли скасують графіки відключень світла: в 'Укренерго' озвучили терміни

Основне:
- Енергетики працюють цілодобово та відновлюють енергетичну інфраструктуру
- Відключення триватимуть ще не один день
Внаслідок масованої атаки по Україні, яка відбулась 17 листопада, були запроваджені графіки відключення світла. Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в етері КИЇВ24.
За його словами, українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.
"Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то сьогодні ситуація вже дещо краща. Мало того в деяких регіонах України скасували графіки відключення.", - розповів Бойко.
Водночас радник прем’єр-міністра України заявив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".
Відключення світла - новини за темою
Як писав Главред, у вівторок, 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки.
Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики повідомляв, що в разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
Водночас у Києві та області можливе скасування графіків відключень світла. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що енергетики зараз докладають зусиль для швидкого ремонту пошкоджених об’єктів після ударів країни-агресорки РФ.
Читайте також:
- Горять машини та будинки: кадри зі страшними наслідками ракетного обстрілу
- РФ накопичує ракети для масованого обстрілу України: експерт дав невтішний прогноз
- "Загинуло 7 людей, серед них дитина": Зеленський відреагував на удар РФ по Глухову
Що відомо про Юрія Бойко?
Юрій Бойко - радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго". Кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред