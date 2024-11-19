Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Коли скасують графіки відключень світла: в "Укренерго" озвучили терміни

Маріна Фурман
19 листопада 2024, 10:32
965
За словами члена "Укренерго", енергетики працюють цілодобово та у три зміни, щоб повернути світло в українські домівки.
Коли скасують графіки відключень світла: в 'Укренерго' озвучили терміни
Як довго триватимуть відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

  • Енергетики працюють цілодобово та відновлюють енергетичну інфраструктуру
  • Відключення триватимуть ще не один день

Внаслідок масованої атаки по Україні, яка відбулась 17 листопада, були запроваджені графіки відключення світла. Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в етері КИЇВ24.

За його словами, українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

відео дня

"Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то сьогодні ситуація вже дещо краща. Мало того в деяких регіонах України скасували графіки відключення.", - розповів Бойко.

Водночас радник прем’єр-міністра України заявив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".

Відключення світла - новини за темою

Як писав Главред, у вівторок, 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики повідомляв, що в разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Водночас у Києві та області можливе скасування графіків відключень світла. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що енергетики зараз докладають зусиль для швидкого ремонту пошкоджених об’єктів після ударів країни-агресорки РФ.

Читайте також:

Що відомо про Юрія Бойко?

Юрій Бойко - радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго". Кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні свет ракетний удар відключення світла
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія України вперше застосувала ATACMS для удару по території РФ - ЗМІ

Армія України вперше застосувала ATACMS для удару по території РФ - ЗМІ

11:26Україна
Путін затвердив ядерну доктрину: про що йдеться в документі

Путін затвердив ядерну доктрину: про що йдеться в документі

11:03Світ
Залишилося 5,5 км до закриття котла біля Курахового: у Bild розкрили деталі

Залишилося 5,5 км до закриття котла біля Курахового: у Bild розкрили деталі

10:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на 2025 рік: Дівам випав Король мечів, Рибам - Туз пентаклей

Гороскоп Таро на 2025 рік: Дівам випав Король мечів, Рибам - Туз пентаклей

Знають одиниці: яка таємна кнопка в машині може "зупинити знос двигуна"

Знають одиниці: яка таємна кнопка в машині може "зупинити знос двигуна"

"Давай рухатися далі": Алла Пугачова публічно звернулася до Крістіни Орбакайте

"Давай рухатися далі": Алла Пугачова публічно звернулася до Крістіни Орбакайте

Карта Deep State онлайн за 19 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Космічний наліт на позиції: ЗСУ розгромили та взяли в полон ворога на Курщині

Космічний наліт на позиції: ЗСУ розгромили та взяли в полон ворога на Курщині

Останні новини

11:26

Армія України вперше застосувала ATACMS для удару по території РФ - ЗМІ

11:14

Китайський гороскоп на завтра 20 листопада: Бикам - проблеми із зубами, Козлам - труднощі

11:03

Путін затвердив ядерну доктрину: про що йдеться в документі

10:51

Путіністу Куклачеву знову рятують життя

10:44

Любовний гороскоп на 2025 рік: Овнам - непорозуміння, Дівам - гармонія

Росія може влаштувати Армагеддон після дозволу США бити вглиб Росії – ЖдановРосія може влаштувати Армагеддон після дозволу США бити вглиб Росії – Жданов
10:36

Залишилося 5,5 км до закриття котла біля Курахового: у Bild розкрили деталі

10:34

Скасування графіків: в "Укренерго" назвали області, які будуть зі світлом

10:32

Коли скасують графіки відключень світла: в "Укренерго" озвучили терміни

10:18

"У нас немає аліментів": колишня дружина Потапа розповіла правду про нього

Реклама
09:46

Російські війська увійшли в центр міста Часів Яр - Bild

09:45

РФ атакувала гуртожиток у Глухові: кількість загиблих виросла, серед них дитинаФото

09:43

"Молоковоз наїде": Тіна Кароль висміяла Світлану Лободу просто на сцені

09:41

Втрати РФ у війні проти України бʼють всі рекорди: Сибіга оприлюднив нові цифри

09:12

Армія РФ просунулася одразу біля восьми населених пунктів - Deep State

08:52

Свіжа зелень усю зиму: як виростити кріп на підвіконні

08:46

"Загинуло 7 людей, серед них дитина": Зеленський відреагував на удар РФ по Глухову

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Росія як монструозна фашистська державаПогляд

08:09

1000 днів великої війни: Сирський нагадав про боротьбу за майбутнє України

07:51

"Моя дівчина - українка": Ектор Хіменес-Браво розповів про свою кохану

Реклама
07:44

Вогняна заграва та потужні вибухи: вночі був атакований арсенал ГРАУ на БрянщиніВідео

07:35

Де заховалася цифра 3 серед вісімок: лише справжній детектив знайде відповідь

06:53

США готують новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

06:10

США дозволили Україні завдавати ударів углиб РФ: який є нюансПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 20 листопада: Овнам - вдалий день, Водоліям - щаслива подія

05:30

Знищити штаб, логістику й артилерію: топгенерал США про удари ATACMS по РФ

05:00

Яке сьогодні свято 19 листопада 2024 року: чому не можна виходити після заходу сонця

04:30

Дозвіл на удари та розмова Шольца з Путіним, ймовірно, не випадкові - Жданов

03:45

"ВантАжівка" чи "вантажІвка": яку помилку роблять багато людей у простому словіВідео

03:34

Що відчуває собака, яку залишили вдома саму: болюче зізнання кінологаВідео

03:12

Буде свіжим цілий місяць: знайдено найкращий спосіб, як зберігати корінь імбиру

02:31

Кошеня сховалося у листі: його потрібно знайти за 12 секунд

02:09

У Глухові прогриміли вибухи: ворог влучив по багатоповерхівці, є постраждалі - ЗМІ

01:50

Не допомогла навіть ліцензія адвоката: у Кім Кардаш'ян проблеми із законом - ЗМІ

01:45

ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині: загроза наростає - Кевлюк

01:20

Чи дасть Байден ракети для ударів углиб РФ: Жданов дав неочікувану відповідь

00:58

Шольц "умиває руки": передача Україні ракет Taurus зайшла у глухий кут

00:40

Путініст Лепс анонсував, коли зіпсує життя своїй 18-річній "нареченій"

00:25

"Сумне прощання": королева Камілла втратила свою улюбленицю через рак

18 листопада, понеділок
23:56

Дозвіл для України на удари вглиб Росії: у Держдепі США перервали мовчанку

Реклама
23:51

"Емоційно важкі": відома українська співачка опинилася в онкоцентрі

23:49

"Сказали звернутися до психіатра": Alyona Alyona вперше розповіла про проблеми

23:33

Злочинці увірвалися до Віндзорського замку - що вони накоїли

23:24

Який колір в одязі молодить після 50: стилісти дали неочікувану відповідь

23:16

Запоріжжя під ударами дронів та КАБів РФ: у місті гримлять вибухи, є пораненіВідео

22:29

Дозвіл на далекобійні удари по РФ: у Трампа зробили скандальну заяву

22:21

Аеродроми РФ в небезпеці: Світан припустив, куди ЗСУ цілитимуть ракетами Заходу

22:07

Із запізненням на півроку: ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів

21:30

Як зменшити витрату води та заощадити на оплаті: експерти розкрили лайфхак

21:23

"Таким був його план": в ЄС зробили несподівану заяву про переговори з Путіним

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти