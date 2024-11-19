Коли скасують графіки відключень світла: в 'Укренерго' озвучили терміни

За словами члена "Укренерго", енергетики працюють цілодобово та у три зміни, щоб повернути світло в українські домівки.

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Як довго триватимуть відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Енергетики працюють цілодобово та відновлюють енергетичну інфраструктуру

Відключення триватимуть ще не один день

Внаслідок масованої атаки по Україні, яка відбулась 17 листопада, були запроваджені графіки відключення світла. Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в етері КИЇВ24.

За його словами, українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

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"Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то сьогодні ситуація вже дещо краща. Мало того в деяких регіонах України скасували графіки відключення.", - розповів Бойко.

Водночас радник прем’єр-міністра України заявив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".

Відключення світла - новини за темою

Як писав Главред, у вівторок, 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики повідомляв, що в разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Водночас у Києві та області можливе скасування графіків відключень світла. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що енергетики зараз докладають зусиль для швидкого ремонту пошкоджених об’єктів після ударів країни-агресорки РФ.

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Що відомо про Юрія Бойко? Юрій Бойко - радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго". Кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України.

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