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"Лише бій вирішить, хто переміг": експерт пояснив, чому зустріч Зеленського і Путіна не має сенсу

16 березня 2022, 12:43

Ні Путін, ні Зеленський на компроміси не підуть: перший ризикує своїм життям, другий - кріслом президента. Армія пішла в хід. Цю машину неможливо зупинити.

Зеленський, Путін
Зустріч Зеленського і Путіна не має сенсу, вважає Олег Жданов / Фото Reuters

Полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можна війну Росії проти України зупинити за допомогою переговорів між Києвом та Москвою і чи має сенс зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

За словами Жданова, позиції України та Росії прямо протилежні, тому переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні. Найімовірніше, сторони просто обміняються ультиматумами.

"Думаю, зараз в такій зустрічі немає жодного сенсу. Тим більше, немає сенсу зустрічатися один на один, тому що позиції сторін прямо протилежні. Якщо хтось (або Путін, або Зеленський) піде хоча б на йоту поступки, це буде програш для нього", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Також, на його думку, заморозка конфлікту сьогодні неможлива, тому що військова машина розкручена на всю котушку.

Жданов вважає, що особиста зустріч Зеленського і Путіна, найімовірніше, не відбудеться.

"Це пасаж з боку Росії для Заходу - мовляв, вона йде на переговори, навіть Путін хоче з Зеленським зустрітися, а ось Зеленський не хоче йти на поступки. Скоріш за все, в цьому сенс", - пояснив полковник запасу.

Жданов додав, що в України є лише військовий шлях вирішення конфлікту.

"Поки ми на полі бою не почнемо кувати свою перемогу, говорити про переговорний процес неможливо. А перемога почне вимальовуватися, коли ми почнемо звільняти наші території. Коли настане переломний момент у цій військовій кампанії, тоді можна буде йти на якийсь переговорний процес (...) Ми зійшлися в нерівному бою, і лише бій вирішить, хто переміг, хто програв", - вважає військовий експерт.

читайте такожВійна в Україні входить в найнебезпечнішу фазу: Волкер назвав причинуЖданов зазначив, що ні Путін, ні Зеленський на компроміси не підуть: перший ризикує своїм життям, другий - кріслом президента.

"Будь-яка поступка з його боку (Путіна, - ред.) - цього не зрозуміє його оточення, і просто з'їсть його. Не фізично, так політично. У бункері запруть і не випустять. Для Зеленського ситуація така сама. Він що, приїде до Києва і скаже, мовляв, пацани, я домовився, ми трошки поступимося? У такому випадку його просто винесуть з Банкової", - сказав Жданов.

"Армія пішла в хід, і цю машину вже неможливо зупинити. Без виходу на державний кордон цей процес вже зупинити не можна", - резюмував військовий експерт.

Зустріч Зеленського і Путіна

10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - сказав він.

11 березня прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського не виключена. Але, за його словами, попередньо делегаціям і міністрам необхідно зробити так, щоби глави держав зустрічалися заради результату, а не заради розмови.

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