Зустріч Путіна і Зеленського: у РФ назвали умову саміту двох президентів

Зустріч Зеленського і Путіна можлива за однієї умови, заявили в Радфеді РФ / Фото Reuters

Зустріч президентів України та Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна - можлива, але лише за умови виходу на якийсь підсумковий документ.

За словами спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, зустріч буде можлива, коли українська і російська сторона погодяться з порядком денним і прийдуть до домовленостей, пише РИА Новости.

"А так посіяти надію, що зараз президенти зустрінуться, поговорять і не буде результату - заради чого тоді проводити ці зустрічі?... Зустріч повинна теж дати результати. Такі зустрічі готуються, це не просто зустрілися, ні про що поговорити", - зазначила вона.

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив 22 березня, що ключові рішення з питання завершення війни Росії проти України можуть бути ухвалені лише на зустрічі президентів Зеленського і Путіна. Подібні переговори можуть стати можливістю для встановлення миру.

Подоляк додав, що зустріч готується, країни-партнери, які хочуть, щоби війна закінчилася, зацікавлені в організації діалогу.

У свою чергу, полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов вважає, що переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні, оскільки позиції України та Росії прямо протилежні. За його словами, найімовірніше, сторони просто обміняються ультиматумами.

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