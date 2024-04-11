Потужні вибухи та жорсткі прильоти: РФ атакувала Харків ракетами

Російські окупанти вдарили по Харкову балістичними ракетами.

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Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову / Колаж: Главред, фото: Карта повітряних тривог, Міноборони РФ

У Харкові посеред дня пролунали жорсткі вибухи. Російські окупанти атакували місто ракетами. Про це попереджали в Повітряних силах України.

Повідомляється, що ворог атакував українські території балістичними ракетами.

Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову / фото: скріншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що в місті був "приліт". Після цього в Харкові лунали ще вибухи.

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Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову / фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що було щонайменше два удари ракетами по Харкову.

Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову / фото: скріншот

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. З початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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Нагадаємо, що 9 квітня Росія вдарила по Харкову - є прильоти по підприємству, горять будівлі. Мер Ігор Терехов повідомив про два прильоти по центру міста і про кількох постраждалих людей від російської атаки. За даними Харківської ОДА, прилетіло по об'єкту промисловості.

РФ била ракетами по Харкову, є проблеми зі світлом. У ніч на 11 квітня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила ракети, зокрема й "Кинджали". Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області.

РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський розповів про пошук можливості дати Харкову більше захисту неба. Він також зазначив, що ситуація в Харкові дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щодня атакують авіабомбами.

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