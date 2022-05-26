Б'є на 30 км: ЗСУ знищують ворога потужними гаубицями FH70

Потужні гаубиці FH70 вже знищують ворога на передовій / Оперативне командування "Захід"

На передову вже прибули саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм. Українські військові почали активно використовувати їх в полюванні на ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У гаубицю вбудований напівавтоматичний завантажувач, який дозволяє робити до 6 пострілів в хвилину - кожні 10 секунд.

Нагадаємо, такі гаубиці Україні обіцяла передати Італія.

Що відомо про FH70

У гаубиці є власний двигун Volkswagen об'ємом 1700 куб. см. Цей двигун допомагає FH70 пересуватися самостійно на дальність до 20 км на низькій швидкості. Таким чином, гаубицю можна пересувати і за допомогою тягача, проте все ж вона вважається самохідною.

Стовбур FH70 повертається на 180 градусів у бік буксируючого засобу. Гаубиця важить 9,6 тонни, колеса обладнані гідравлічним механізмом, а в режимі стрільби FH70 опускається на землю. Обслуга потужної зброї складається з 8 осіб.

Гаубиця здатна переміщатися зі швидкістю 16 км/год, може подолати брід до 1,5 м при буксируванні.

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Під час стрільби можуть використовуватися боєприпаси:

осколково-фугасний снаряд L15A1 вагою 43,5 кг, з масою ВВ 11,3 кг;

димовий снаряд DM105;

освітлювальний снаряд DM106;

активно-реактивний снаряд М549АІ з дальністю понад 30 км.

Таким чином, середня дальність стрільби становить 24-30 км.

Відомо, що ці гаубиці знаходяться на озброєнні в Італії, Малайзії, Марокко, Омані, Саудівській Аравії, Естонії та Японії.

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