ЗСУ б'ють по військах РФ зброєю НАТО: один удар на 20 км з гаубиці - розбито командний пункт

Командний пункт росіян було вражено одним ударом гаубиці, отриманої від Заходу / Скріншот відео Генштаб ЗСУ

Артилеристи Збройних сил України застосовують важку військову техніку, яку почав постачати Захід. Українські бійці, використовуючи гаубицю зразка НАТО, одним ударом розтрощили командний пункт російських окупантів, який було розташовано на відстані 20 кілометрів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Генштабу, артилеристи 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади потрапили до пункту дислокації командного складу одного з підрозділів російської окупаційної армії.

читайте такожЗахід може дати Україні РСЗВ типу MLRS та HIMARS з дальністю пуску до 300 км – ЖдановУдар було нанесено на відстані 20 кілометрів з гаубиці зразка НАТО. Розтрощено військовий позашляховик, на якому була намальована літера Z, а також декілька російських солдатів.

"Артилеристи 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади потрапили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії. Знищено військовий позашляховик з позначкою "Z" та декілька рашистів, що знаходилися поруч", - підкреслили в Генштабі.

Армія України розбиває військову техніку військ РФ

ЗСУ в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали катастрофічного удару по військах Росії. Ворожі підрозділи будували понтонну переправу, щоб спробувати потрапити на інший берег з перспективою оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно, в результаті чого росіяни зазнали серйозних втрат. Знищено понад 70 одиниць техніки.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг, який здійснили бійці ЗСУ 6-ї роти 92-ї бригади у Харківській області. У день, коли російські війська здійснили військове вторгнення в Україну, 24 лютого, українські військові потрапили в оточення у Старому Салтові, але здобули перемогу в бою. Вже наступного дня, 25 лютого, росіяни намагалися наступати на Харків, проте військові армії України завадили їхнім планам.

Сили оборони України відбили штурм окупаційних військ поблизу міста Горлівка Донецької області. Ворог намагався захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ завдали удару у відповідь, в результаті якого було розбито роту солдатів противника, а також два танки.

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