Білоруські війська зайшли на територію України

Військові Білорусі зайшли в Україну / Фото Reuters

Білоруські війська зайшли на територію Чернігівської області України. Про це заявив представник регіонального управління сил терроборони "Північ" Віталій Кирилов, пише Суспільне.

Тим часом голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив, що всі виїзди з Чернігова заміновано.

"Шановні друзі. Для особливо нетямущих. Всі виїзди з міста заміновано. Заміновані - це означає, що там міни, і можна на них підірватися . Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе і своїх близьких на небезпеку. Залишайтеся вдома або в об'єктах укриття", — закликав Чаус місцевих жителів.

За його словами, окупанти прикидаються українськими військовими і просять допомогти: навести понтон, дати координати, допомогти технікою, розповісти про стан доріг.

Чаус закликав не допомагати ворогові. Виконувати потрібно лише ті команди, які виходять від перевірених джерел.

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В області також розробили систему мотивації для захисників міста:

150 000 грн - за спалений БТР;

200 000 грн - за БМП;

250 000 грн - за танк;

300$ - за кожного вбитого або полоненого російського окупанта.

Як повідомляв Главред, вчора Центр оборонних стратегій повідомив, що залишається високою ймовірність вторгнення білоруських військ на територію України.

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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