У МВС України розповіли, що в Росію пішли мішки з трупами агресорів і ешелони поранених / УНІАН

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ України, в Росію вже починають прибуватимуть перші мішки з трупами агресорів і цілі ешелони, забиті пораненими солдатами армії РФ. Про це у своєму відеозверненні розповів Вадим Денисенко - радник міністра внутрішніх справ Дениса монастирського.

"Сьогодні в Росію починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання в Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати", — сказав він.

Також сьогодні в Росію починають прибувати перші ешелони з пораненими, додав Денисенко.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив про підтримку ініціативи Міжнародного IT-спільноти щодо збереження життів українців.

За його словами, гроші для забезпечення цієї ініціативи збирають лідери світової IT-індустрії.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію і 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться в полон",- заявив Резніков.