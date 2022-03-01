Вторгнення в Україну обертається для Путіна "небезпечною пригодою" - міністр юстиції Британії

Домінік Рааб / Фото Reuters

Заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що вторгнення Росії в Україну перетворюється на набагато небезпечнішу авантюру, ніж уявляв собі господар Кремля Володимир Путін.

Рааб додав, що заходи, ухвалені Великою Британією, включаючи санкції, впливають, передає Sky News.

Він підкреслив, що уряд робитиме все можливе, щоби послабити "військову машину Путіна", і повторив твердження прем'єра Бориса Джонсона про те, що вторгнення російського президента в Україну "має провалитися".

Рааб заявив, що побоюється, що Путін відповість на західні санкції "ще більш варварською тактикою" в Україні.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, в МЗС Росії зробили заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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