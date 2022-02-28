Залишається високою ймовірність нападу військ Лукашенка на Україну - ЦОС

Залишається високою ймовірність нападу військ Лукашенка на Україну - ЦГЗ / Reuters

Залишається високою ймовірність вторгнення білоруських військ на територію України, повідомляє Центр оборонних стратегій.

"Наразі участь Білорусі у війні проти України складалася з надання території для вторгнення військ РФ і здійснення ракетних обстрілів і ударів авіації по українських містах та інфраструктурі. Попри заяви Лукашенка про дотримання нейтралітету, цей ризик буде стабільно високим, враховуючи повну залежність диктатора від рішень Кремля і відсутність будь-яких успіхів військ агресора".

Щодо першого раунду українсько-російських переговорів аналітики відзначають наступне: одним з наслідків проведення переговорів між Україною і РФ щодо припинення військової агресії Кремлем було нанесення ракетного удару по Києву через хвилини після завершення зустрічі.

Про інші результати в дипломатичному вимірі стане відомо згодом після формування і доведення до РФ української позиції.

Сподіваємося, що це відбудеться з посиленням практичної допомоги стратегічними партнерами. Враховуючи негативний досвід Мінських домовленостей, основним ефективним інструментом переговорів з РФ залишаються ЗС України, підкреслили в ЦГЗ.

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Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.