Володимир Зеленський сьогодні виступить перед депутатами Європарламенту

Зеленський сьгодні виступить перед Європарламентом/ Reuters

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 березня, виступить з промовою перед депутатами Європейського парламенту.

Виступ відбудеться у відеоформаті. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише РБК-Україна.

Виступ очікується після 13:00, проте точний час виступу поки що невідомий.

Нагадаємо, ввечері напередодні, 28 лютого, глава Української держави сказав, що наступні 24 години матимуть вирішальне значення.

Також президент Володимир Зеленський оцінив результати переговорів делегацій України і РФ на кордоні з Білоруссю. Глава держави звернув увагу на те, що попередній результат не є тим, який хотіла б отримати Україна.

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