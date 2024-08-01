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Втеча будь-якими способами: окупанти масово хочуть вибратися з України - ГУР

Марія Николишин
1 серпня 2024, 11:19
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Рівень корупції у російській армії завжди був високим, проте раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги, кажуть в ГУР.
Втеча будь-якими способами: окупанти масово хочуть вибратися з України - ГУР
Окупанти масово хочуть вибратися з України / колаж: Главред, фото: flickr

Російські окупанти масово дають хабарі, щоб покинути армію, та не йти воювати в Україну. Про це свідчить різкий сплеск зареєстрованих кримінальних проваджень, повідомляє Головне управління розвідки.

"В армії держави-агресора Росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголошують, що про таку тенденцію свідчить різкий сплеск зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

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Так, у південному військовому окрузі ЗС РФ за п'ять місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Водночас понад 100 проваджень, відкритих проти посадовців військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

В ГУР також зазначають, що рівень корупції у російській армії завжди був високим, проте раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.

"Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами", - підкреслили в розвідці.

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що Торецьк в Донецькій області залишається під контролем Збройних сил України. Заяви росіян про нібито захоплення міста є частиною інформаційної війни ворога.

Крім того, у Семенівському районі Чернігівської області було знищено диверсійно-розвідувальну групу 322 Центру спеціальних операцій ("Сенеж") армії країни-агресора РФ.

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