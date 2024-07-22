У російської армії на фронті зʼявилася величезна проблема - Жданов

Ситуація з технікою у РФ буде тільки погіршуватися. Поки що командування РФ перекриває брак бронетехніки "м'ясними" штурмами.

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Виснаження Росії передбачається багатьма експертами вже у 2025 році / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Окупанти поки що не відчувають нестачі бронетехніки, хоча вона вже є, оскільки командування РФ віддає перевагу "м'ясним штурмам", а тільки потім - якщо штурм вдався - випускає на поле бою важку техніку, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов.

Брак техніки у ЗС РФ Жданов описав як "великий, навіть величезний".

Водночас Росія намагається видавлювати українських військових шляхом переваги в авіації, "і це неймовірно страшне для нас", сказав Жданов.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

"А так, вони бережуть техніку, як зіницю ока", - зазначив експерт.

За його словами, у росіян вкрай мало бойових броньованих машин.

"Припустимо, танкова рота у них - це не 10 танків, як належить за штатом, а в кращому разі 4-5, а то й менше, але все одно це у них вважається танковою ротою", - підкреслив Жданов.

Далі ситуація з технікою в армії РФ буде гіршою, передбачає експерт.

"Поки що у них вистачає артилерії на зберіганні. Але вони вже дісталися до таких речей, як гармата М-46 130-міліметрова, яку наприкінці 70-х років Радянський Союз зняв з озброєння і поставив на зберігання. Це корабельна гармата дальністю 18 км. Дісталися вони і до гаубиць Д-1 з дальністю стрільби 11,5 км, калібр 152. На деяких напрямках у росіян основним танком став Т-62", - сказав Жданов.

Експерт допустив появу на полі бою навіть найстарішої моделі танків Т-34.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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Як писав The Economist, виснаження Росії в техніці досягне критичної точки у 2025 році. Найбільше, зазначають аналітики, проблема для Росії полягає в танках та іншій важкій техніці.

Армія України має потенціал виснажувати війська агресора РФ ще 2 роки, але реалізувати подібні плани буде складно без західних союзників. Росія до 2026 року вичерпає більшу частину запасів своєї військової техніки, передбачав, зі свого боку, Forbes.

Наразі посилити наступ ЗС РФ на зазначеній ділянці більше нічим - усі резерви, підготовлені для Торецького напряму, були кинуті на прорив у районі Нью-Йорка. За словами військового експерта Олега Жданова, у Росії виснажені сили - "оперативного резерву більше немає".

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