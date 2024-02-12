В ЄС прийняли перше рішення про передачу активів РФ на користь України

Рада прийняла рішення та постанову, що роз’яснює зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів.

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В ЄС прийняли перше рішення про передачу російських активів на користь України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України

Рада прийняла рішення та постанову, що роз’яснює зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які тримають заморожені дією санкцій активи та резерви Центрального банку Росії (ЦБ РФ).

"Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами Центробанку РФ на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні грошові залишки, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи", - йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС. відео дня

Депозитарії не можуть самостійно розпоряджатись прибутками від заморожених активів РФ, проте наглядові органи в кожній країні за зверненням депозитарія можуть ухвалювати індивідуальні рішення про "вивільнення частки цього чистого прибутку".

"Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі", - підкреслюють у Раді ЄС.

Конфіскація активів РФ: що відомо

Нагадаємо, що в Євросоюзі дали "благословення" на те, щоб Україна отримала податки від російських активів. Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про податок на заморожені російські активи, який збираються спрямовувати на фіндопомогу Україні через спеціальний фонд.

Білий дім підтримав конфіскацію заморожених активів РФ на користь України. Вашингтон хоче узгодити передачу грошей із союзниками з Великої сімки, зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.

Володимир Зеленський закликав Захід до рішучого удару про передачу Україні $ 300 млрд активів РФ. Конфіскація заморожених активів на користь України стане болючим ударом по Росії, країни G7 повинні ухвалити потрібне рішення, вважає Зеленський.

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