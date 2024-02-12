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Експерт Defense Express побачив інше призначення "цар-поїзду" росіян на Донбасі

Яна Ставська
12 лютого 2024, 19:51
Ланцюг з 2100 вагонів може бути "мангалом" від ударів українською артилерією по залізниці "Оленівка - Волноваха".
Експерт Defense Express побачив інше призначення
ЗС РФ намагаються перешкодити наступу ЗСУ на Сході / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Івана Киричевського

"Цар-поїзд" із 2100 вагонів протяжністю 30 км може виконувати одразу кілька призначень, зокрема те, на якому раніше наголошували OSINT-дослідники з DeepState, - як перешкода для просування механізованих частин ЗСУ на Сході.

А проте, зазначив військовий експерт з Defense Express Іван Киричевський, з цього випливає й інше призначення. Аналітик нагадав, що це не "новинка" окупантів - щось схоже вони робили і в 2014 році. Щоправда тоді РФ просто приварювала крадений рухомий склад до рейок і саме на тих ділянках, де просувались наші війська.

Киричевський переконаний, що вагони до "цар-поїзду" загарбники могли й використати з ресурсів власної залізниці, оскільки "на залізницях самої Росії в обороті понад 1,2 мільйона вантажних вагонів усіх типів".

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Водночас експерт звернув увагу, що залізниця "Оленівка - Волноваха" для росіян є прифронтовою, тому навряд чи б вони стали цю магістраль взагалі "глушити" зведенням такого "цар-поїзда", якого тепер нікуди з місця не зрушиш.

"Більш того, наскільки мені відомо, ця ділянка є взагалі-то двоколійною. Тому логічно припустити, що одну колію займає оцей "цар-поїзд", а по другій і далі курсують ешелони в інтересах армії РФ", - написав він.

Відповідно, зауважив Киричевський, може мати місце і такий варіант, що росіяни звели цей "царь-потяг" як гігантський "мангал" та елемент фізичного захисту на випадок нових ударів українськими РСЗВ та артилерією по залізничних комунікаціях на тимчасово окупованому Донбасі.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

"Стіна" з вагонів на Донбасі

Російські окупанти зібрали так званий "цар-поїзд" протяжністю в 30 км із понад 2 тисяч вагонів. Конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи і налічує близько 2,1 тисячі вагонів різного типу.

Будівництво конструкції почалося в липні минулого року. Для побудови, ймовірно, ворог використовував рухомий склад, який був вкрадений російськими агресорами з тимчасово окупованих територій.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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