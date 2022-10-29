"Бавовна" У Севастополі: Геращенко повідомляє про "самоліквідацію" 4 військових кораблів РФ

У Севастополі вибухнув "Адмірал Макаров" / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот

УСевастопольській бухті горять 4 російських військових кораблі. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що "Адмірал Макаров" є носієм крилатих ракет"Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців. Серед жертв була і маленька дівчинка Ліза.

У Севастополі вибухнув "Адмірал Макаров" / скріншот

"В результаті необережного поводження з вибуховими речовинами в Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ – в тому числі фрегат і десантний корабель", - написав Антон Геращенко.

У Севастополі вибухнули російські військові кораблі / скріншот

В СтратКомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

У Севастополі вибухнули російські військові кораблі / скріншот

Повернення Криму в Україну

Британське видання The Telegraph на початку жовтня повідомили, що в адміністрації Джо Байдена на тлі успішного контрнаступу в ЗСУ у Херсонській області прийшли до висновку, згідно з яким армія України здатна звільнити Крим військовим шляхом. Все залежить від подальших дій українських військ.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємниці опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Російський правозахисник Марк Фейгін зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ після звільнення Правобережжя Херсонської області ймовірно можуть піти на Крим. На думку Фейгіна, українська армія може спробувати деокупувати Кримський півострів раніше повернення тих територій, які Москва захопила після 24 лютого 2022 року.

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