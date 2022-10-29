Повоював 3 дні: ЗСУ ліквідували російського кулеметника з Волгограда

Російський окупант сам зізнався, що поїде до Херсона через Джанкой.
Українські військові ліквідували російського окупанта з Волгограда. 33-річний Сергій Горбунов був на фронті кулеметником. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Горбунов після школи пішов на строкову службу в 2007-2008 роках. Службу він проходив в 429-м МСП м. Моздок. Комахідзе не виключає, що окупант брав участь у вторгненні в Грузію в 2008 році.
Після закінчення служби Горбунов почав працювати на заводі "імені Петрова" і в компанії "Форте груп".
Окупанта призвали у вересні, а 11 жовтня він виставив фото з речовим мішком і зізнався, що буде їхати в Херсон через Джанкой. Повідомляється, що ЗСУ ліквідували Горбунова через три дні після того, як він опинився на фронті. Можна припустити, що це сталося саме в Херсонській області. У окупанта залишилися дружина і син.
Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського окупанта, який вже двічі їздив на війну, щоб вбивати українців. ВДВшнику Артему Крапівіну було 26 років. Він не дожив до свого дня народження всього 3 дні.
Російський окупант з промовистим прізвищем Капець був ліквідований українськими бійцями. Уродженця м. Чухлома Костромської області поховали в рідному місті 13 жовтня.
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