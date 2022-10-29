Повоював 3 дні: ЗСУ ліквідували російського кулеметника з Волгограда

ЗСУ ліквідували кулеметника, які повоював 3 дні / Колаж фото соцмережі, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові ліквідували російського окупанта з Волгограда. 33-річний Сергій Горбунов був на фронті кулеметником. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Горбунов після школи пішов на строкову службу в 2007-2008 роках. Службу він проходив в 429-м МСП м. Моздок. Комахідзе не виключає, що окупант брав участь у вторгненні в Грузію в 2008 році.

Після закінчення служби Горбунов почав працювати на заводі "імені Петрова" і в компанії "Форте груп".

ЗСУ ліквідували кулеметника, які повоював 3 дні / соцмережі

Окупанта призвали у вересні, а 11 жовтня він виставив фото з речовим мішком і зізнався, що буде їхати в Херсон через Джанкой. Повідомляється, що ЗСУ ліквідували Горбунова через три дні після того, як він опинився на фронті. Можна припустити, що це сталося саме в Херсонській області. У окупанта залишилися дружина і син.

ЗСУ ліквідували кулеметника, які повоював 3 дні / соцмережі

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського окупанта, який вже двічі їздив на війну, щоб вбивати українців. ВДВшнику Артему Крапівіну було 26 років. Він не дожив до свого дня народження всього 3 дні.

Російський окупант з промовистим прізвищем Капець був ліквідований українськими бійцями. Уродженця м. Чухлома Костромської області поховали в рідному місті 13 жовтня.

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