ЗСУ потужно "насипали" ворогу": на півдні знищено 3 склади з боєприпасами та понад 3 десятки солдат

ЗСУ знищують окупантів на півдні / 93-я ОМБр Холодний Яр

Українські військові за добу знищили 3 ворожих склади боєприпасів та понад 3 десятки окупантів. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Склади були знищені в Бериславському і Миколаївському районах.

На Південнобузькому напрямку ситуація складна, але перебуває під повним контролем ЗСУ.

"Наші війська утримують займані позиції та наносять вогневе ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій. Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ", - йдеться у повідомленні.

Протягом дня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. В результаті цього окупанти зазнали втрат:

34 російських окупанти,

2 реактивні системи залпового вогню "Град",

4 танки та 3 міномети калібру 120 мм,

самохідна гаубиця "Гіацинт" та причепна гаубиця.

ЗСУ також пошкодили танк та ще одну артилерійську установку окупантів.

Ситуація в Херсоні

Президент України Володимир Зеленський 27 жовтня заявив, що російські загарбники насправді не відступають з Херсона, а всі заяви про те, що вони відводять звідти свої війська, є інформаційною операцією російської сторони. Таким чином окупанти намагаються змусити Україну кинути на цей напрямок більшу кількість військових, щоб відтягнути їх з інших напрямків.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили України проводять успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Щоб прискорити втечу росіян, українські захисники збираються рухатися як в Херсон, так і в Нову Каховку – щоб взяти під контроль дамбу Каховської ГЕС.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і завдати критичної шкоди інфраструктурі.

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що російські загарбники налаштовані битися за Херсон, для його "оборони" вони перекинули до тимчасово окупованого міста ще кілька батальйонно-тактичних груп (БТГ). Всього в даний час угруповання загарбників в місті становить близько 30 тисяч військовослужбовців.

Також раніше військовий експерт Михайло Самусь говорив, що Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильним ударом по його іміджу.

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