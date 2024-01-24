"Бавовна" під Маріуполем: відомі подробиці "прильоту" по підрозділу окупантів

Знищено щонайменше п'ять одиниць інженерної техніки та надії росіян побудувати залізницю в РФ.

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У Маріупольському районі розцвіла "бавовна" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/andriyshTime

У селі Гранітне Маріупольського району сталася "бавовна" в районі базування інженерних підрозділів окупантів, які займалися будівництвом залізниці з Маріуполя до Росії. Про інцидент розповів вранці 24 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, черговий удар "остаточно розбив надію на залізничний міст, точніше, його залишки".

Село Гранітне на карті / google.com/maps

Крім того, знищено щонайменше п'ять одиниць інженерної техніки.

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"Все. Це не просто точка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії щонайменше на 2024 рік. Спасибі всім причетним, передусім в окупації", - написав Андрющенко.

Як повідомляв Главред, в ніч на 18 січня в місті Подольськ Московської області Російської Федерації сталися вибухи. Окупанти стверджували, що вони нібито змогли збити безпілотний літальний апарат, що летів у напрямку російської столиці.

У ніч на 19 січня РФ атакували безпілотники в декількох областях. Під удар потрапив Тамбовський пороховий завод. Російські пропагандисти зазначили, що ця атака сталася о четвертій годині ранку за місцевим часом.

Крім того, в Брянській області загорілася нафтобаза в результаті удару безпілотника. Джерела повідомляють, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

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