У Воронежі прогриміли 15 вибухів: оголошено режим НС, уламки влучили у будинок

У Воронежі знаходиться військовий аеродром "Балтімор". Там дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

https://glavred.net/world/v-voronezhe-progremeli-15-vzryvov-vveden-rezhim-chs-oblomki-popali-v-dom-10533575.html Посилання скопійоване

Вибухи у Воронежі прогриміли вночі 16 січня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 16 січня у Воронежі (РФ) прогриміла серія вибухів - місцеві жителі чули щонайменше п'ятнадцять. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що сили ППО відбили атаку нібито українських БПЛА.

Повідомляється, що в одному багатоквартирному будинку ліквідовано загоряння на балконі. Ще в двох багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Російський Telegram-канал Baza повідомляє, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово.

відео дня

Місцеві жителі почали знаходити в місті уламки БПЛА. Перед одним з вибухів було чути звук пролітаючого безпілотника.

Уламки безпілотника / скріншот

Мер Воронежа Вадим Кстенін заявив, що через вибухи жителів одного будинку в Радянському районі довелося евакуювати. У місті запроваджено надзвичайний стан.

За його словами, люди зможуть повернутися додому лише після того, як пошкодження будинку усунуть.

Дивіться відео - У ніч на 16 січня у Воронежі прогриміли вибухи:

Відео з місця подій у Воронежі / скріншот

У Міноборони РФ заявили про "атаку українських дронів". Засобами ППО нібито були "знищені п'ять та перехоплені три українських безпілотних літальних апарати над територією Воронезької області, чотири БПЛА перехоплені над територією Бєлгородської області".

Зазначимо, що у Воронежі знаходиться військовий аеродром "Балтімор". Там дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 45117) 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу.

Аеродром "Балтімор" на карті / Фото: Google Maps

Як повідомляв Главред, в ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2" у Саратовській області РФ. Цей аеродром є базою для стратегічних бомбардувальників, які здійснюють авіаудари по Україні.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Сили оборони України можуть завдати удару по аеродрому на території Ростовської області Росії, адже саме з цього військового об'єкту вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.