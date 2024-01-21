У Севастополі пролунали вибухи: окупанти скаржаться на ракети ЗСУ

Російські пропагандисти стверджують, що над півостровом спрацювала їхня ППО.

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У Криму знову вибухи / скрін, УНІАН

Вдень, 21 січня, в Севастополі пролунали вибухи. Російські пропагандистські ресурси скаржаться на повітряну атаку ЗСУ. "Влада" стверджує, що біля півострова працювала ППО.

У зв'язку з повітряною тривогою російські війська знову перекривали Кримський міст, пише ТАСС. ЗС РФ застосували табельні засоби маскування в районі Севастопольської бухти.

Ракети, націлені на військові об'єкти в Криму, збили нібито в районі окупованого Генічеська, повідомив, своєю чергою, колаборант Сальдо.

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Міноборони Росії звітує про "збиття" двох авіаційних ракет біля західного узбережжя тимчасово окупованого півострова.

Удари по окупантах

У ніч на 21 січня у низці російських областей прогриміли вибухи. Відомо про атаку БПЛА на авіаремонтний завод у Смоленській області Росії.

Також цієї ночі було атаковано завод "Щегловський вал" в Тулі, де виготовляються зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1". За даними джерел ЗМІ, це була планова операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи вибухи в Росії, підкреслив, що найближчим часом не передбачається ніяких кардинальних змін: Увсе, що ми зробили, ми будемо робити і надалі".

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