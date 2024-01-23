Без світла залишилось майже 100 тисяч росіян: деталі вибухів у Владивостоці

23 січня жителі Владивостока чули вибухи, які призвели до пожеж на двох електропідстанціях. Внаслідок пожежі, сотні російських будинків залишилися без електропостачання. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Як вказують місцеві мешканці, загоряння на підстанціях на вулицях Новожилова і Тиха Бухта стались після того, як пролунали гучні вибухи.
Без електроенергії залишилися жителі 475 багатоквартирних будинків (більше 99 тисяч людей) та 125 приватних будинків. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії по Примор'ю.
"За оперативними даними 23 січня о 19.03 на телефон пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння на території електропідстанції на вулиці Борисенка в м. Владивосток. Негайно на місце було направлено вогнеборців", - ідеться в повідомленні російського МНС.
За даними місцевої енергетичної компанії, на підстанції сталося відключення двох трансформаторів, а також був зафіксований спалах у закритому розподільному пристрої.
Водночас, мешканці російського Владивостока діляться у соціальних мережах відеозаписами, на яких видно пожежу на електричній підстанції.
Дивіться відео на якому видно пожежу на електричних підстанціях у Владивостоці:
Вибухи в Росії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 січня стратегічний нафтовий термінал у Ленінградській області Росії був атакований безпілотними літальними апаратами. За даними джерел, ця атака була виконана безпілотниками СБУ.
Збройні сили України розпочали використовувати нову стратегію у війні з Росією, повідомив кореспондент BILD Юліан Рьопке. Ця стратегія включає зміни у цілях ударів на території країни-агресора.
У ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2" у Саратовській області РФ. Цей аеродром є базою для стратегічних бомбардувальників.
Інші новини:
- Чому допомога Україні від ЄС зменшується: глава МЗС Польщі назвав причини
- Війна з НАТО вже йде, Захід не готовий до таких ударів РФ, як по Україні - Гетьман
- В ЄС ухвалили рішення про замороження активів РФ: які країни проти конфіскації