Без світла залишилось майже 100 тисяч росіян: деталі вибухів у Владивостоці

Внаслідок вибухів на електропідстанціях у Владивостоці без світла залишились майже 100 тисяч росіян.

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Деталі вибухів у Владивостоці / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

23 січня жителі Владивостока чули вибухи, які призвели до пожеж на двох електропідстанціях. Внаслідок пожежі, сотні російських будинків залишилися без електропостачання. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як вказують місцеві мешканці, загоряння на підстанціях на вулицях Новожилова і Тиха Бухта стались після того, як пролунали гучні вибухи.

Без електроенергії залишилися жителі 475 багатоквартирних будинків (більше 99 тисяч людей) та 125 приватних будинків. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії по Примор'ю.

відео дня

"За оперативними даними 23 січня о 19.03 на телефон пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння на території електропідстанції на вулиці Борисенка в м. Владивосток. Негайно на місце було направлено вогнеборців", - ідеться в повідомленні російського МНС.

За даними місцевої енергетичної компанії, на підстанції сталося відключення двох трансформаторів, а також був зафіксований спалах у закритому розподільному пристрої.

Водночас, мешканці російського Владивостока діляться у соціальних мережах відеозаписами, на яких видно пожежу на електричній підстанції.

Дивіться відео на якому видно пожежу на електричних підстанціях у Владивостоці:

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Скріншот

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 січня стратегічний нафтовий термінал у Ленінградській області Росії був атакований безпілотними літальними апаратами. За даними джерел, ця атака була виконана безпілотниками СБУ.

Збройні сили України розпочали використовувати нову стратегію у війні з Росією, повідомив кореспондент BILD Юліан Рьопке. Ця стратегія включає зміни у цілях ударів на території країни-агресора.

У ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2" у Саратовській області РФ. Цей аеродром є базою для стратегічних бомбардувальників.

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