У центрі Києва запрацювала мережа 5G: яке місто буде наступним

Під час попередніх випробувань технологія продемонструвала високі показники швидкості.

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У центрі Києва запрацювала мережа 5G / колаж: Главред, фото: facebook.com/prybytko.stas

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Кожен оператор розгортав мережу за власною схемою

Максимальна швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 Гбіт/с

У Києві офіційно запустили пілотну мережу 5G. Відсьогодні зв'язок нового покоління доступний у центральній частині столиці, зокрема на Хрещатику, де покриття забезпечили всі українські мобільні оператори.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитико.

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За його словами, кожен оператор розгортав мережу за власною схемою, тому зона покриття поки що відрізняється. При цьому головну вулицю столиці вдалося забезпечити 5G у всіх операторів.

Під час попередніх випробувань технологія продемонструвала високі показники швидкості. Максимальна швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 Гбіт/с, а середня для користувачів становила близько 600–700 Мбіт/с.

Запуск відбувається в рамках пілотного проєкту, головне завдання якого - перевірити стабільність роботи мережі за різних рівнів навантаження, оцінити якість покриття та обладнання, а також зібрати необхідні дані для подальшого масштабування технології.

Повноцінне впровадження 5G по всій Україні планують розпочати після завершення воєнного стану. Наступним містом, де мають запустити пілотну мережу нового покоління, стане Одеса.

Мобільний зв'язок в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у 2024 році Мінцифри заявляло, що в трьох містах розпочинається тестування мережі 5G після внесення змін до постанови про використання радіочастот. Тестування відбувається у два етапи протягом двох років.

До запуску в Києві пілотні зони 5G вже працювали у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час новою мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а по країні було розгорнуто понад 300 базових станцій.

У 2024 році НЦУ змінив вимоги до мобільних операторів у воєнний час. Вони повинні забезпечувати зв’язок протягом 10 годин у разі відключення електроенергії замість 4 годин, як було раніше.

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Про особу: Станіслав Прибитико Станіслав Прибитико - заступник міністра цифрової трансформації України з питань розвитку цифрової інфраструктури. Працює в Міністерстві цифрової трансформації з 2020 року - спочатку займався розвитком мобільного інтернету, а потім очолив Директорат електронних комунікацій та радіочастотного спектру. На своїй нинішній посаді він бере участь у проєктах із впровадження технологій 5G, забезпечення стабільного інтернет-покриття, особливо під час енергетичних викликів, та модернізації телекомунікаційної інфраструктури, а також у комунікації з операторами та місцевою владою щодо питань резервного живлення базових станцій у разі відключень електроенергії.

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