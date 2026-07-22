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"Армія йому довіряє": Буданов зробив важливу заяву про Драпатого й Сирського

Руслана Заклінська
22 липня 2026, 12:04
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Очільник Офісу президента Кирило Буданов подякував генералу Олександру Сирському за роки найважчої роботи.
'Армія йому довіряє': Буданов зробив важливу заяву про Драпатого й Сирського
Буданов відреагував на призначення Драпатого / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Ключові тези Буданова:

  • Керівник ОП подякував Сирському за службу та роботу під час війни
  • Нового головкома Драпатого назвав сильним бойовим командиром
  • Запевнив у підтримці нового керівництва армії

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував кадрові зміни у вищому військовому керівництві України. Він подякував Олександру Сирському за роботу на посаді головнокомандувача ЗСУ та привітав із призначенням нового очільника української армії Михайла Драпатого. Про це Буданов написав у своєму Telegram-каналі.

Керівник ОП назвав рішення президента Володимира Зеленського щодо оновлення керівництва Збройних сил України "надзвичайно важливим". Він зазначив, що зараз головним завданням залишається ефективне управління військами та концентрація на ситуації на фронті.

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'Армія йому довіряє': Буданов зробив важливу заяву про Драпатого й Сирського
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Буданов подякував Олександру Сирському за службу та роботу в один із найскладніших періодів повномасштабної війни.

"Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни", - написав він.

За словами Буданова, він особисто працював із Сирським під час низки операцій разом із підрозділами Головного управління розвідки та бачив його роботу на власні очі.

Як Буданов оцінив нового головкома Драпатого

Коментуючи призначення Михайла Драпатого, керівник Офісу президента заявив, що давно його знає та вважає сильним бойовим командиром. За словами Буданова, Драпатий має досвід безпосередньої участі у бойових діях, вміє швидко ухвалювати рішення та приділяє увагу збереженню життів військових.

"Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати", - заявив він.

Керівник Офісу президента заявив, що українська армія перебуває у надійних руках, а Драпатий може розраховувати на його підтримку.

'Армія йому довіряє': Буданов зробив важливу заяву про Драпатого й Сирського
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

"Армія сильна, командування – в надійних руках. Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо. Наша стійкість – це шлях до перемоги.Ви можете розраховувати на мою повну підтримку й допомогу. Наша сила – в єдності та відповідальності кожного", - додав Буданов.

Відставка Сирського та призначення Драпатого - головне

Як повідомляв Главред, 21 липня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача Збройних сил України, а його місце зайняв генерал-майор Михайло Драпатий.

Рішення про призначення нового керівника ЗСУ президент ухвалив після консультацій із військовим командуванням та командирами армійських корпусів.

Тепер уже колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив заяву, у якій підбив підсумки своєї роботи на чолі армії. Він наголосив, що передає своєму наступнику Збройні сили, які здатні ефективно утримувати оборону та зберігати стратегічну ініціативу на окремих напрямках.

Детальніше про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого - читайте в матеріалі: хто такий Михайло Драпатий і що відомо про його бойовий шлях.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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