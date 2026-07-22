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Два регіони РФ - у вогні: дрони завдали удару по НПЗ та складах Wildberries

Анна Ярославська
22 липня 2026, 07:08
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У Краснодарі руйнується хаб. На місці "прильотів" - величезні стовпи диму.
Дрони атакували РФ - спалахнули потужні пожежі
Дрони атакували РФ - спалахнули потужні пожежі / Фото: Exilenova+

Ключові факти:

  • Дрони атакували хаби Wildberries у Краснодарі та Невинномиську
  • На складі Wildberries у Краснодарі сталася пожежа, є поранені
  • В Армавірі після удару 16 БПЛА загорілася нафтобаза

У ніч на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

Що відомо про атаку на Краснодар

У Краснодарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про потужну пожежу.

відео дня

За попередніми даними, під удар потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії.

Потужна пожежа в Краснодарі
Потужна пожежа в Краснодарі / Фото: Exilenova+

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що "в результаті падіння безпілотників у Краснодарі загорівся складський комплекс". Також зазначається, що уламки безпілотників потрапили у два приватні будинки в станиці Дінській.

"За уточненою інформацією, під час падіння уламків БПЛА на складський комплекс у Краснодарі постраждали три людини. Їх доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - додали пізніше в оперштабі.

Горить склад WB
Горить склад WB / Фото: Exilenova+

Тим часом моніторинговий канал Exilenova+ публікує кадри потужної пожежі на складі Wildberries. Зазначається, що будівля незабаром обвалиться.

"У Краснодарі вже незабаром обвалиться будівля Wildberries", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Дрони атакували Краснодарський край, горить логістичний центр Wildberries:

Знімок екрана

Що відомо про удар по Армавіру

За даними місцевих Telegram-каналів, в Армавірі, ймовірно, атакували нафтобазу - після вибухів на місці спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри самого моменту атаки.

Два регіони РФ — у вогні: дрони завдали удару по НПЗ та складах Wildberries
​ НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що "в Армавірі сталося загоряння на території одного з підприємств".

У прес-службі мерії повідомили, що загоряння сталося на території нафтобази в Армавірі внаслідок атаки 16 БПЛА. Площа загоряння - 80 квадратних метрів.

Дивіться відео - У Армавірі горить НПЗ:

Знімок екрана

Атака на Ставропольський край РФ

Як пише Exilenova+, минулої ночі дрони атакували ще один логістичний центр Wildberries, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

Напад на Ставропольський край
Атака на Ставропольський край / Фото: t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - Кадри пожежі після атаки дронів у Невинномиську:

Знімок екрана

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив, що внаслідок атаки БПЛА на околиці Невинномиська спалахнув складський комплекс.

"Працюють пожежні розрахунки, інші екстрені служби. За оперативною інформацією, є двоє постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога, загрози життю немає", - повідомив він.

У Wildberries заявили про евакуацію логістичного комплексу у Невинномиську Ставропольського краю відповідно до вимог безпеки.

Довідка. Wildberries - це найбільший російський маркетплейс та онлайн-рітейлер. Заснований у 2004 році, майданчик пропонує широкий асортимент товарів: від одягу та електроніки до продуктів.

Президент України Володимир Зеленський пояснив атаки ЗСУ на склади Wildberries тим, що на цих логістичних комплексах зберігалися підсанкційні комплектуючі та навігаційне обладнання для виробництва російських дронів.

Крім того, українські та західні експерти зазначають, що подібні удари спрямовані на зрив військових поставок та створення суспільного резонансу всередині Росії.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 21 липня пролунали вибухи в російському Липецьку. Перед цим було оголошено ракетну небезпеку. Після атаки виникла пожежа на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом.

У ніч на 20 липня та вранці в понеділок дрони атакували Москву та Підмосков’я. У регіоні зафіксовано кілька осередків загоряння. Під удар потрапив індустріальний парк "Південні Ворота" в Домодєдово, логістичний хаб Wildberries під Подільськом та нафтобаза. Також було атаковано промисловий парк "Гривно" в Мотовилово.

Вночі на 18 липня безпілотники атакували низку регіонів Росії. Під ударами опинилися логістичні об’єкти, нафтобаза та інфраструктура в кількох містах.

Зокрема, у місті Котовську Тамбовської області після атаки дронів виникла масштабна пожежа на складах логістичного центру Wildberries.

У ніч на 13 липня країна-агресор Росія потрапила під удар дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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