"Нудило, як собаку": Шерон Стоун розповіла про складне лікування після інсульту

Лікарі призначили актрисі тривале лікування, необхідне для підтримання здоров’я.

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Шерон Стоун розповіла про складне лікування після інсульту / колаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone

Коротко:

Шерон Стоун перенесла інсульт у 2001 році

Зараз актриса знову активно працює

Відома голлівудська актриса Шерон Стоун поділилася подробицями непростого періоду, який їй довелося пережити після інсульту. У розмові з Variety зірка зізналася, що довгі роки була змушена приймати ліки, а відмова від одного з препаратів виявилася для неї справжнім випробуванням.

Інсульт Стоун перенесла у 2001 році. Після цього лікарі призначили їй тривале лікування, необхідне для підтримання здоров’я. Однак минулого року актриса вирішила припинити прийом одного з ліків, незважаючи на наполегливі застереження фахівців.

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За словами знаменитості, медики були впевнені, що відмовитися від препарату вона не зможе.

"Вони сказали: „Ти не можеш припинити. Ти ніколи не зможеш припинити". А я така: "Я припиняю", і це було дуже важко. Мене нудило, як собаку, чотири з половиною місяці. Я просто думала: "Я хочу повернути своє життя", – зізналася Стоун.

Актриса зазначила, що лікарі попереджали її про можливі серйозні наслідки такого рішення. Проте через кілька місяців її стан покращився.

Зараз Шерон Стоун знову активно працює. Останнім часом вона знялася в популярному серіалі "Ейфорія", бойовику "Ніхто-2" та низці інших проєктів. Крім того, вперше за 33 роки зірка знову вийшла на подіум, взявши участь у показі бренду Vetements у Парижі.

Шерон Стоун / Інфографика: Главред

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Про особу: Шерон Стоун Шерон Стоун - американська акторка, модель. Лауреатка премій "Золотий глобус" (1996) та "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".

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