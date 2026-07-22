'Буферні зони' замість повернення земель: Bloomberg назвав новий ультиматум Путіна

Росія більше не готова на територіальні поступки і робить ставку на силове захоплення Донецької області.

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Росія більше не готова повернути Україні деякі окуповані території / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Кремль відмовився повертати окуповані землі

Путін прагне повного контролю над Донеччиною

Захоплені райони Сумщини й Харківщини РФ хоче перетворити на буфер

Росія відмовилася повертати Україні частину окупованих територій у межах можливої угоди про припинення війни та планує перетворити ці землі на буферні зони. Про це повідомили джерела, наближені до Кремля, повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, диктатор Володимир Путін і надалі налаштований силовим шляхом встановити повний контроль над Донецькою областю. Крім того, Кремль має намір зберегти за собою захоплені райони Сумської та Харківської областей саме як буферні зони.

Зміну підходу Кремля джерела пов'язують із загостренням риторики Вашингтона, яку в Москві сприймають як ознаку провалу неформальних домовленостей із саміту на Алясці.

"Путін відмовився від територіальних поступок, оскільки Росія розглядає дедалі більш конфронтаційні заяви з боку США як доказ того, що неформальні домовленості, досягнуті під час його саміту на Алясці з президентом Дональдом Трампом, розвалилися", - наголосили ці джерела.

Про що йшлося в домовленостях "духу Анкориджа"

Вашингтон офіційно заперечує факт укладення будь-якої угоди про припинення війни під час серпневого саміту. Втім, у Кремлі наполягають, що між Путіним і Трампом існував неформальний пакет зобов'язань.

"Вони передбачали тиск на Україну з метою змусити її віддати території у східній Донецькій області в обмін на повернення Росією окупованих районів північної частини Сумської та північно-східної частини Харківської областей", - нагадали у матеріалі.

Умова для повернення за стіл перемовин

Дві особи, наближені до Кремля, кажуть, що Росія погодиться повернутися до перемовин лише після досягнення головної мети - встановлення повного контролю над Донецькою областю. Один із співрозмовників додав, що керівництво Міноборони РФ запевнило президента утому, що захопити регіон реально до кінця поточного року.

Проте не всі у військовому командуванні Росії поділяють цей оптимізм.

"Багато представників російських збройних сил вважають цей графік нереалістичним і переконані, що контроль над Донецькою областю вдасться встановити лише у 2027 році", - повідомило джерело, наближене до Міністерства оборони в Москві.

Який сценарій війни готує РФ - коментар політолога

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі "Главреду" заявив, що телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, а також інформація про можливу передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot викликали розчарування в Росії. Водночас, на його думку, саме така реакція може підштовхнути Кремль до небезпечних рішень.

Політолог закликав не робити надто оптимістичних висновків із негативних настроїв у російському керівництві, оскільки вони можуть мати неоднозначні наслідки. За його словами, насамперед це зміцнює позиції так званої "партії війни" в Росії - прихильників відмови від будь-яких домовленостей із США, які можуть переконати Володимира Путіна повністю припинити переговори з Дональдом Трампом.

Фесенко визнав, що нинішня ситуація загалом виглядає сприятливою для України, однак водночас вона може зміцнити позиції тих представників російської влади, які виступають за подальшу ескалацію війни та посилення військового тиску.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про можливість відновлення переговорів між Україною та Росією. Він наголосив, що знову зібрати делегації можна в Туреччині для відновлення дипломатичних зусиль. За його словами, наразі переговорний процес фактично зупинився, а бойові дії посилилися, і необхідно терміново відновити діалог.

Політолог Вадим Денисенко висловив думку, що до реальних переговорів між лідерами України та Росії ще далеко. Він підкреслив, що формат "один на один" є дуже ризикованим для переговорів і вимагає попередніх кроків. Аналітик також зазначив, що ключовими факторами є зміна риторики США та необхідність дочекатися розмови Трампа з Путіним.

У Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопоставлених чиновників Німеччини та Росії, присвячена пошуку шляхів припинення війни Росії проти України. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

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