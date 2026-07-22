Володимир Остапчук із дружиною їдуть із Канади — що сталося

Катерина Остапчук розповіла, чому родина знову змінює країну.

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Володимир Остапчук із дружиною - переїзд із Канади / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Остапчук

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Остапчуки виїжджають з Канади

Де житиме родина відомого ведучого

Популярний український ведучий Володимир Остапчук, який вирішив переїхати разом із сім'єю до Канади, знову змінить місце проживання. Про це повідомила дружина знаменитості в Instagram.

Під час спілкування з підписниками Катерина Остапчук поділилася несподіваними новинами. Дівчина зізналася, що вони вже збирають речі. Цього разу сім'я вирушає до Іспанії, а головна причина такого раптового рішення полягає в напруженому робочому графіку шоумена.

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Катерина Остапчук про переїзд із Канади / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Плануємо поїхати до Іспанії надовго. У Вови там кілька весіль. Щоб не літати туди-сюди", - прокоментувала переїзд Катерина.

Втім, на цьому європейські подорожі пари не закінчуються - після Іспанії зіркове подружжя вирушить до Італії, де на Володимира також чекає проведення святкових заходів.

"Потім Італія з тієї ж причини. Чесно кажучи, так переїзд сприймається легше", - висловилася блогерка.

Володимир Остапчук із дружиною та сином у Канаді / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Тим часом родина продовжує облаштовуватися в Канаді й уже влаштувала сина до дитячого садка. Володимир Остапчук розповів, як проходить адаптація малюка в абсолютно новому середовищі.

"Другий день трохи важчий. Мабуть, Тім уже "прохавав" систему і плаче. Тому ми хвилин 10 граємося й йдемо. Повертаємося до 12 - до часу обіднього сну", - ділиться ведучий.

Володимир Остапчук / інфографіка: Главред

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Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український телеведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають усі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.

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