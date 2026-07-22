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"Йому буде важко": Залужний відреагував на призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Анна Ярославська
22 липня 2026, 08:55
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Колишній головнокомандувач Валерій Залужний висловився щодо призначення Михайла Драпатого на посаду керівника Збройних сил України.
Валерій Залужний та Михайло Драпатий
Валерій Залужний прокоментував призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ / Колаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui

Читайте в матеріалі:

  • Як Залужний оцінив призначення Драпатого
  • Що він вважає найважливішим у військовій справі
  • Чому новому головнокомандувачу немає чого соромитися

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на призначення нового керівника армії Михайла Драпатого, наголосивши на моральних принципах і честі як головних цінностях військової справи. Про це Залужний написав у своєму Telegram-каналі.

"Справа, якій ми присвячуємо все життя, наповнена, насамперед, моральними принципами та цінностями, що формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади та нагороди", - зазначив Залужний.

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За його словами, саме честь породжує ідеї та спонукає шукати людей, здатних гідно нести свій важкий хрест поруч.

"Ті, хто думає й чинить інакше, завжди рано чи пізно зазнають ганьби", - додав екс-головнокомандувач.

Залужний також звернувся безпосередньо до нового керівника Збройних сил, попередивши про складність його майбутньої місії.

"Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Однак Михайлу точно вже ніколи не буде соромно", - написав Залужний.

На завершення він виклав своє бачення того, що визначає людину честі на цій посаді.

"Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок", - підсумував Залужний.

Також екс-головнокомандувач опублікував фото разом із Драпатим:

Валерій Залужний та Михайло Драпатий
Валерій Залужний і Михайло Драпатий / Фото: t.me/Zaluzhnui

Відставка Сирського та призначення Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ

Як писав Главред з посиланням на Bloomberg, президент України Володимир Зеленський розглядав можливість відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирськогона тлі масштабних протестів з вимогами усунути військового керівника. Можливим кандидатом на посаду головнокомандувача джерела називали командувача Об’єднаними силами, генерал-майора Михайла Драпатого.

Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Увечері 21 липня екс-радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко заявив, що Зеленський відправив у відставку Сирського. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам президент у відеозверненні.

Зеленський також повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Рішення президент ухвалив після низки зустрічей із командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти та командувачем оперативним угрупованням "Схід" Віктором Ніколюком.

Детальніше про те, хто такий Михайло Драпатий, читайте в матеріалі: Від легендарного прориву до гучної відставки: що відомо про головнокомандувача ЗСУ Драпатого.

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Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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