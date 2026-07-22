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Технології протидії "Шахедам": Україна випробовує нові засоби РЕБ

Анна Ярославська
22 липня 2026, 09:42оновлено 22 липня, 10:16
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"Флеш" уже знає, як ворог відреагує на українські розробки.
Сергій Бескрестнов (
Флеш анонсував нову зброю проти "шахедів" / Фото: t.me/serhii_flash

Коротко:

  • Найбільшу загрозу становить управління через MESH-мережу
  • Проведено полігонні випробування засобів РЕБ

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що на зустрічі з президентом України визначили одним із найважливіших завдань протидію реактивним "Шахедам". При цьому найбільшу небезпеку ці дрони становлять саме в режимі онлайн-керування через MESH-мережу.

За словами "Флеша", він провів день на полігоні, де тестували варіанти протидії MESH-мережам силами радіоелектронної боротьби.

відео дня

"Я з радістю можу сказати, що виробники РЕБ за сприяння Brave 1 та Головного управління радіоелектронної боротьби ГШ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування "Шахедами" через радіомодеми МЕШ", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Бескрестнов також натякнув на подальші технологічні перегони з противником у цій сфері.

"Я знаю, як і чим ворог відповість на нашу РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", - підсумував він.

Як писав Главред, експерт із систем зв’язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") призначений радником президента України з питань технологічних напрямків оборони. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки армії РФ на Україну - новини

Як писав Главред, російська армія не зменшила інтенсивність застосування безпілотників проти України, а лише змістила акцент на використання балістичних ракет. При цьому атаки дронами тривають практично безперервно. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан заявив, що Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час. За його словами, така тактика спрямована не лише на завдання збитків, а й на психологічне виснаження мирних жителів.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявив, що країна-агресор Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка має збивати цілі, а не атакувати їх. Парадокс полягає в тому, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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