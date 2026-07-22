Біологічна дочка Пітта та Джолі завдала удару своєму батькові

Вів'єн Джолі-Пітт пішла за прикладом своїх братів і сестер.

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Бред Пітт та Анджеліна Джолі - діти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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З яких причин дочка Пітта прийняла таке рішення

На який крок вона зважилася

Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Вів'єн Джолі-Пітт, подала заяву про офіційне виключення прізвища "Пітт".

Як пише Page Six, 18-річна Вів'єн подала документи до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням змінити її офіційне ім'я з Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт на Вів'єн Маршелін Джолі.

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Маршелін Бертран - це ім’я покійної матері Джолі, яка померла у 2007 році після боротьби з раком яєчників і грудей.

Анджеліна Джолі розлучилася вже давно / ua.depositphotos.com

У судових документах Вів’єн вказує як причину "особисті обставини".

Під час судового розгляду джерело ексклюзивно повідомило Page Six: "Ось як виглядає повне й тотальне відчуження батьків - це жахливо, навмисно й непотрібно, служить лише інтересам того з батьків, хто отримує збочене задоволення від виключення іншого турботливого батька чи матері з життя своїх дітей".

Від Бреда Пітта відмовилися всі / imdb.com

Раніше джерело повідомило Page Six: "Якщо Бред не близький з дітьми, то це через заподіяну шкоду. Діти тепер дорослі й приймають власні рішення, які заслуговують на повагу. Якщо вони вирішують віддалитися від нього, це відбувається через цей біль і шкоду".

Ці документи знаменують собою черговий розвиток подій у багаторічному сімейному конфлікті, який розгорнувся після широко обговорюваного розлучення Пітта та Джолі у 2016 році.

62-річна зірка "Бійцівського клубу" та 51-річна Джолі завершили своє розлучення у грудні 2024 року, поклавши край більш ніж восьмирічній судовій тяганині після того, як Джолі подала заяву про розірвання шлюбу у вересні 2016 року.

У колишньої пари шестеро дітей: Меддокс, 24 роки, Пакс, 22 роки, Захара, 21 рік, Шило, 19 років, та близнюки Нокс і Вів’єн.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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