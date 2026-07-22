У США у віці 18 років померла популярна актриса

Батько молодої актриси зробив сумну заяву щодо своєї доньки.

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Загинула молода американська актриса / Колаж Главред, фото Instagram/kaylee_hottle

Коротко:

Що сталося з актрисою

У чому полягала її особливість

Голлівуд сколихнула новина про втрату новаторської молодої зірки.

Як пише ENews, Кейлі Хоттл - глуха актриса, відома за роллю Джії у франшизі "Годзілла", - померла, підтвердив її батько Джонатан Хоттл у прямому ефірі на Facebook. Їй було 18 років.

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Мовою жестів Джонатан пояснив, що його донька загинула в автокатастрофі в Меріленді рано вранці 21 липня. Незабаром після цього влада зв’язалася з Джонатаном, щоб підтвердити, що серце Кейлі зупинилося дорогою до лікарні з місця аварії.

У ДТП загинула 18-річна актриса / Фото Instagram/kaylee_hottle

Джонатан пояснив, що перебуває в аеропорту, готуючись вилетіти з Техасу, щоб забрати тіло доньки.

Під його дописом кілька близьких родичів висловили свої співчуття та підкреслили, який вплив Кейлі справила на їхнє життя та кар’єру.

Кейлі походить із сім’ї, де по батьківській лінії було чотири покоління глухих людей, і її батько, і мати були глухими. У 2021 році вона отримала роль Джії - глухої героїні, яка налагоджує зв’язок із Конгом, спілкуючись мовою жестів, - у фільмі "Годзілла проти Конга" (Godzilla vs. Kong) після того, як її помітили на зйомках рекламного ролика у 2017 році.

У ДТП загинула 18-річна актриса / Фото Instagram/kaylee_hottle

Пізніше вона повторила свою роль у фільмі "Годзілла та Конг: Нова імперія" (Godzilla X Kong: The New Empire) у 2024 році. Вона також знялася в одному епізоді серіалу "Магнум, приватний детектив".

Говорячи про свою багатообіцяючу акторську кар’єру у 2024 році, вона висловила надію на збільшення представництва глухих людей на екрані.

"Я бачу багато позитивних моментів, - сказала Кейлі виданню Houston’s Chron у 2024 році. - Зараз не так багато вакансій чи можливостей для глухих людей. І ось тепер у нас є така можливість, і я можу її отримати, і я бачу дедалі більший ріст та позитивні зміни".

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Про особу: Кейлі Хоттл Кейлі Хоттл - американська актриса. Найбільш відома за роллю Джії у фільмі "Годзілла проти Конга" (2021) та його сиквелі "Годзілла і Конг: Нова імперія" (2024).

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