"Знявся - літо прожив": відомий актор розповів про свої прибутки під час війни

Зірка серіалу "Жіночий лікар" зізнався, що основним джерелом заробітку для нього залишаються зйомки в кіно та серіалах.

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Андрій Ісаєнко розповів про свої доходи під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/isaenko_andrii

Коротко:

Андрій Ісаєнко за викладацьку діяльність отримує 16,5 тис грн на місяць

Основний заробіток артиста - це кіно

Український актор театру та кіно Андрій Ісаєнко відверто розповів, з чого зараз складається його дохід і скільки йому вдається заробляти в умовах повномасштабної війни.

Зірка серіалу "Жіночий лікар" зізнався, що основним джерелом заробітку для нього залишаються зйомки в кіно та серіалах. Крім того, актор викладає в одному зі столичних вищих навчальних закладів і продовжує працювати в театрі.

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В інтерв’ю Славі Дьоміну Ісаєнко розповів, що за викладацьку діяльність отримує близько 16,5 тисячі грн на місяць, а в театрі має фіксовану ставку. При цьому найприбутковішою залишається робота на знімальному майданчику.

"Я пішов викладати - це теж заробіток. Зарплата 16,5 тисяч грн. Ще театр, там фіксована ставка. Основний заробіток – це кіно. Взявся за проєкт, знявся – і літо прожив. Запускається якийсь серіал, у тебе 15 знімальних днів на місяць, так півроку. А знімальний день може приносити 500 доларів", – зазначив актор.

Також Андрій Ісаєнко поділився, що замислюється над створенням власного бізнесу, проте поки що не визначився, у якій сфері хотів би розвиватися.

За словами артиста, зараз його найбільше хвилює питання придбання нової нерухомості. Він зазначив, що нинішня квартира вже стала тісною для сім’ї, тому вони з дружиною дедалі частіше замислюються про більш просторе й сучасне житло.

"Хотілося б відкрити свій бізнес, але не знаю, який саме. Дружина сказала, що треба думати про старість. Нерухомість - це зараз головне, про що я думаю. Нам уже тісно в нашій квартирі, в якій ми живемо. Хочеться вже чогось більшого й новішого", - додав артист.

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Про особу: Андрій Ісаєнко Андрій Ісаєнко - український актор театру та кіно, Заслужений артист України (2021), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2022). З 2008 року - актор Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" та ін.

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