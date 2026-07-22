У РФ оголосили в розшук нового головкома ЗСУ: у чому "звинувачують" Драпатого

На тлі паніки в російських Z-пабліках у базі МВС РФ з’явилася картка Михайла Драпатого.

https://glavred.net/war/v-rf-obyavili-v-rozysk-novogo-glavkoma-vsu-v-chem-obvinyayut-drapatogo-10782488.html Посилання скопійоване

Михайло Драпатий оголошений у розшук у РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Коротко:

Картка українського головнокомандувача з'явилася в базі розшуку МВС РФ

Пропагандисти заявляють про наявність особистих даних Михайла Драпатого

Слідчий комітет РФ порушив справу ще з 2023 року

У країні-агресорі РФ оголосили в розшук нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Яку статтю йому інкримінують - не уточнюється.

У базі МВС РФ з’явилася картка головнокомандувача ЗСУ Драпатого, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

відео дня

"Драпатий Михайло Васильович. Розшукується за статтею КК", - йдеться в картці.

Як стверджують джерела ТАСС, російські силові структури нібито знають адресу проживання, номер мобільного телефону та електронні адреси Драпатого.

У Росії оголосили в розшук Михайла Драпатого / скріншот

Як пише The Moscow Times, Слідчий комітет РФ ще у 2023 році заочно висунув Драпатому та іншим українським військовим звинувачення. Відомство стверджувало, що у 2017 та 2019 роках під їхнім командуванням було здійснено понад 70 обстрілів населених пунктів так званих "ДНР" та "ЛНР". За версією СК, у результаті атак загинули та отримали поранення 154 особи, а також було пошкоджено сотні об’єктів цивільної інфраструктури.

​Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Цікаво, що багато військових блогерів і прихильників війни в РФ відкрито визнали, що вважають кадрове рішення Києва загрозою для російської армії. Більше того, частина коментаторів використала ситуацію для критики російського військового керівництва та політичної системи. Детальніше читайте в матеріалі: "Для нас це погано": росіяни запанікували після призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Відставка Сирського та призначення Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ

Як писав Главред, увечері 21 липня екс-радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко заявив, що Зеленський відправив у відставку Сирського. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам президент у відеозверненні.

Зеленський також повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Рішення президент ухвалив після низки зустрічей із командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти та командувачем оперативним угрупованням "Схід" Віктором Ніколюком.

Тепер уже колишній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив офіційну заяву, в якій підбив підсумки свого перебування на чолі армії та окреслив досягнення українських військ за час повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що передає своєму наступнику структуру, яка не лише ефективно тримає оборону, а й утримує стратегічну ініціативу.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на призначення нового керівника армії Михайла Драпатого. За словами Залужного, Драпатому "буде важко".

Детальніше про те, хто такий Михайло Драпатий, - читайте в матеріалі: Від легендарного прориву до гучної відставки: що відомо про головнокомандувача ЗСУ Драпатого.

Інші новини:

Про джерело: The Moscow Times The Moscow Times - незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія. Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян. Як розвивалося видання: У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.

У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.

У 2020 році запущено російськомовну редакцію.

У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.

У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.

У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".

У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією". Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред