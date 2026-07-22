На Одесу обрушилася сильна злива: вулиці затоплено, рух обмежено

Через інтенсивні опади багато одеських вулиць опинилися під водою буквально за лічені хвилини.

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На Одесу обрушилася потужна злива / колаж: Главред, фото: скріншот, omr.gov.ua

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Комунальні служби переведені на посилений режим роботи

На деяких вулицях обмежено рух транспорту через підтоплення

Вранці в середу, 22 липня, на Одесу обрушилася потужна злива з грозою та сильним вітром. Негода призвела до масштабних підтоплень вулиць, падіння дерев та перебоїв у роботі громадського транспорту.

Гроза почалася близько 06:30. Через інтенсивні опади багато міських вулиць опинилися під водою буквально за лічені хвилини, а сильні пориви вітру повалили дерева.

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В Одеській міській раді повідомили, що комунальні служби переведені на посилений режим роботи та продовжують усувати наслідки негоди.

Зокрема, тимчасово закрито рух по Французькому бульвару, де фахівці прибирають дерево, що впало. На вулиці Балківській обмежено рух транспорту через підтоплення в районі центрального автовокзалу - на ділянці від вулиці Маловського до вулиці Праведників миру (колишня Червонослобідська).

Також через роботу комунальної техніки можливі ускладнення руху на вулицях Інглезі, Академіка Філатова та Люстдорфській дорозі.

Крім того, тимчасово обмежено проїзд вулицями Приморською, Середньофонтанською та низкою інших. Через складні погодні умови змінено роботу громадського транспорту: трамвай №1 курсує через Херсонський сквер, а маршрут №20 тимчасово скасовано - замість нього курсують маршрутні таксі.

Пізніше в мерії повідомили про додаткові зміни. Так, тимчасово припинено рух трамваїв №21, №12 та №13. Ще кілька маршрутів працюють за скороченими схемами: №5 - від парку Шевченка до Автовокзалу, №7 - від Старосенної площі до вулиці 28-ї Бригади, №10 - від Тираспольської площі до Старосенної площі, а №15 - від Тираспольської площі до Олексіївської площі.

Зміни торкнулися й тролейбусів: маршрут №10 тимчасово курсує лише до вулиці Рішельєвської.

Міська влада закликала мешканців та гостей Одеси заздалегідь враховувати діючі обмеження під час планування поїздок.

"Просимо заздалегідь планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень. Звертаємося до мешканців та гостей міста з проханням не залишати транспортні засоби на зливових решітках і під деревами, а також, по можливості, обмежити пересування містом", - зазначають у мерії.

У соцмережах люди скаржаться, що в їхніх будинках і квартирах на верхніх поверхах миттєво протікли дахи, і публікують фото та відео із затопленими вулицями. На них видно, як люди йдуть по коліна у воді, у деяких місцях – підтоплені автомобілі. Очевидці кажуть, що затопило промринок "7-й кілометр".

"Я перебуваю в Тихому океані", – жартує якийсь чоловік.

Дивіться відео затоплених одеських вулиць:

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