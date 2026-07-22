Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

На Одесу обрушилася сильна злива: вулиці затоплено, рух обмежено

Віталій Кірсанов
22 липня 2026, 09:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Через інтенсивні опади багато одеських вулиць опинилися під водою буквально за лічені хвилини.
На Одесу обрушилася потужна злива
На Одесу обрушилася потужна злива / колаж: Главред, фото: скріншот, omr.gov.ua

Коротко:

  • Комунальні служби переведені на посилений режим роботи
  • На деяких вулицях обмежено рух транспорту через підтоплення

Вранці в середу, 22 липня, на Одесу обрушилася потужна злива з грозою та сильним вітром. Негода призвела до масштабних підтоплень вулиць, падіння дерев та перебоїв у роботі громадського транспорту.

Гроза почалася близько 06:30. Через інтенсивні опади багато міських вулиць опинилися під водою буквально за лічені хвилини, а сильні пориви вітру повалили дерева.

відео дня

В Одеській міській раді повідомили, що комунальні служби переведені на посилений режим роботи та продовжують усувати наслідки негоди.

Зокрема, тимчасово закрито рух по Французькому бульвару, де фахівці прибирають дерево, що впало. На вулиці Балківській обмежено рух транспорту через підтоплення в районі центрального автовокзалу - на ділянці від вулиці Маловського до вулиці Праведників миру (колишня Червонослобідська).

Також через роботу комунальної техніки можливі ускладнення руху на вулицях Інглезі, Академіка Філатова та Люстдорфській дорозі.

Крім того, тимчасово обмежено проїзд вулицями Приморською, Середньофонтанською та низкою інших. Через складні погодні умови змінено роботу громадського транспорту: трамвай №1 курсує через Херсонський сквер, а маршрут №20 тимчасово скасовано - замість нього курсують маршрутні таксі.

Пізніше в мерії повідомили про додаткові зміни. Так, тимчасово припинено рух трамваїв №21, №12 та №13. Ще кілька маршрутів працюють за скороченими схемами: №5 - від парку Шевченка до Автовокзалу, №7 - від Старосенної площі до вулиці 28-ї Бригади, №10 - від Тираспольської площі до Старосенної площі, а №15 - від Тираспольської площі до Олексіївської площі.

Зміни торкнулися й тролейбусів: маршрут №10 тимчасово курсує лише до вулиці Рішельєвської.

Міська влада закликала мешканців та гостей Одеси заздалегідь враховувати діючі обмеження під час планування поїздок.

"Просимо заздалегідь планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень. Звертаємося до мешканців та гостей міста з проханням не залишати транспортні засоби на зливових решітках і під деревами, а також, по можливості, обмежити пересування містом", - зазначають у мерії.

У соцмережах люди скаржаться, що в їхніх будинках і квартирах на верхніх поверхах миттєво протікли дахи, і публікують фото та відео із затопленими вулицями. На них видно, як люди йдуть по коліна у воді, у деяких місцях – підтоплені автомобілі. Очевидці кажуть, що затопило промринок "7-й кілометр".

"Я перебуваю в Тихому океані", – жартує якийсь чоловік.

Дивіться відео затоплених одеських вулиць:

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що Європу незабаром може накрити нова хвиля спеки з історичними максимумами температури, але на територію України вона поки що не вплине.

Напередодні стало відомо, що 21 липня Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпеки (жовтий ) через небезпечні метеорологічні явища в більшості центральних, південних та Харківській областях.

Раніше повідомлялося, що 23 липня вночі на Лівобережжі України, вдень також у північно-західних областях пройдуть грозові дощі, у північно-східній частині місцями значні. На решті території країни без істотних опадів.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Одеса погода Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні Погода в Україні на жовтень погода Одеса
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Буферні зони" замість повернення земель: Bloomberg назвав новий ультиматум Путіна

"Буферні зони" замість повернення земель: Bloomberg назвав новий ультиматум Путіна

10:35Війна
"Сподіваюся, що наступ буде продовжено": Сирський зробив першу заяву після звільнення

"Сподіваюся, що наступ буде продовжено": Сирський зробив першу заяву після звільнення

09:03Україна
"Для нас це погано": росіяни запанікували після призначення Драпатого головкомом ЗСУ

"Для нас це погано": росіяни запанікували після призначення Драпатого головкомом ЗСУ

08:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Помер зірка російських кримінальних фільмів та серіалів

Помер зірка російських кримінальних фільмів та серіалів

Долар і євро синхронно злетіли: офіційний курс валют на 22 липня

Долар і євро синхронно злетіли: офіційний курс валют на 22 липня

Про слово "благополуччя" варто забути: як сказати українською красивіше та природніше

Про слово "благополуччя" варто забути: як сказати українською красивіше та природніше

Заплутана головоломка з сірниками, яку не всі можуть розв'язати з першої спроби

Заплутана головоломка з сірниками, яку не всі можуть розв'язати з першої спроби

Сім'я розбагатіла на смітті: речі зі звалища принесли цілий статок

Сім'я розбагатіла на смітті: речі зі звалища принесли цілий статок

Останні новини

11:57

Незнайомець ховався за стіною: сім’я пережила жах у орендованому будинку

11:40

Ніяка не "Грузія": українцям пояснили, як насправді правильно називати країну

11:39

Китайський гороскоп на завтра, 23 липня: Зміям - несподіванка, Коням - щедрість

11:35

Врятує врожай чи спалить грядки: як правильно використовувати цибулеве лушпиння на городіВідео

11:04

Гороскоп на завтра, 23 липня: Тельцям - винагорода, Рибам - зміни

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — ГардусРосія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус
10:56

"Нудило, як собаку": Шерон Стоун розповіла про складне лікування після інсульту

10:54

Бандуристка та педагог: що відомо про дружину нового головкома Михайла Драпатого

10:37

Три знаки зодіаку досягнуть великого успіху вже сьогодні: на кого чекає прорив

10:35

"Буферні зони" замість повернення земель: Bloomberg назвав новий ультиматум Путіна

Реклама
10:29

У РФ оголосили в розшук нового головкома ЗСУ: у чому "звинувачують" Драпатого

09:55

Володимир Остапчук із дружиною їдуть із Канади — що сталося

09:52

На Одесу обрушилася сильна злива: вулиці затоплено, рух обмежено

09:42

Технології протидії "Шахедам": Україна випробовує нові засоби РЕБ

09:03

"Сподіваюся, що наступ буде продовжено": Сирський зробив першу заяву після звільнення

08:55

"Йому буде важко": Залужний відреагував на призначення Драпатого головкомом ЗСУ

08:33

"Для нас це погано": росіяни запанікували після призначення Драпатого головкомом ЗСУ

08:22

Дрони вдарили по Криму: горить велика електропідстанція, Алушта та Ялта без світлаВідео

07:08

Два регіони РФ — у вогні: дрони завдали удару по НПЗ та складах Wildberries

05:50

Починається період великої удачі: три знаки зодіаку опиняться у вирі процвітання

05:09

Чому росіяни прагнуть знищити Україну: історик назвав головну різницю між народамиВідео

Реклама
05:09

Спека може знищити врожай: чим терміново обробити помідори, щоб їх урятувати

04:41

Навіщо в СРСР свідомо будували тісні квартири: відповідь здивує багатьох

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці альбатроса за 27 с

03:20

Подарунки долі та зростання доходів: який знак зодіаку стане найбагатшим у серпніВідео

02:57

Підлога буде ідеально чиста: найкращий лайфхак проти пилу і бруду

02:34

Тест на IQ: потрібно знайти курку серед півнів за 10 секунд

02:05

Крок до розгадки головної таємниці Всесвіту: сенсаційне відкриття "темного фотона"

01:06

Рушники знову стануть м’якими та свіжими: розкрито лише один простий фокусВідео

00:07

Від легендарного прориву до гучної відставки: що відомо про головкома ЗСУ ДрапатогоВідео

21 липня, вівторок
23:32

"Знявся - літо прожив": відомий актор розповів про свої прибутки під час війни

23:17

Курнікова показала старших дітей від Іглесіаса

23:10

Яєчня більше не буде звичайною: лише один інгредієнт здивує новим смакомВідео

22:49

Заплутана головоломка з сірниками, яку не всі можуть розв'язати з першої спробиВідео

22:47

Дівчину з села перетворили на неймовірну красуню: приголомшливе перетворення

22:43

Гороскоп для Стрільця на серпень 2026 - коли настане час великих змін

22:29

Дуже загадкові: названо місяці народження людей, яких найважче розгадати

22:16

Огірки по-чумацьки на зиму: як стерилізувати, щоб вони залишилися хрусткими

22:14

Росія готує новий наступ: майор назвав небезпечний напрямок на півночі

22:11

Зеленський відправив Сирського у відставку - хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ

21:36

Народні прикмети 22 липня — які дивні знаки природи підкажуть майбутнє

Реклама
21:31

"Україна вже перемогла": міністр оборони Італії зробив гучну заяву

21:28

Для Росії "китаїзація Далекого Сходу" стає проблемою — ТишкевичПогляд

21:28

ЗСУ взялися за Крим по-новому: "Мадяр" пояснив, як Україна звільняє півострів

21:16

Морква віддячить рекордним урожаєм: коли провести фінальне підживленняВідео

21:03

Комахи оминатимуть кухню стороною: допоможе один доступний інгредієнтВідео

20:22

Михайла Федорова почали готувати до президентських виборів – The Times

20:21

Які українські імена мають грецьке коріння: вони роками залишаються популярними

20:03

Знущання над бійцями ЗСУ: розкрито перші деталі перевірки у Скелі

19:26

Україна завадила РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми – Greenpeace

19:25

"Ситуація назріла": у Зеленського зробили заяву про майбутнє Сирського

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти