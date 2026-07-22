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Орнелла Муті цинічно вирішила отримати громадянство РФ: "Подаємо заяву"

Христина Трохимчук
22 липня 2026, 12:50
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Італійська актриса та її донька Найке Рівеллі вирішили переїхати до Росії.
Орнелла Муті - громадянство РФ
Орнелла Муті - громадянство РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Орнелла Муті

Ви дізнаєтеся:

  • Орнелла Муті вирішила стати громадянкою РФ
  • Що про це рішення розповіла дочка актриси

Італійська актриса Орнелла Муті разом із дочкою, співачкою Найке Рівеллі, висловили бажання отримати російське громадянство. Протягом тривалого часу обидві артистки публічно висловлювали симпатію до країни-агресора та систематично відвідували РФ, повідомляють росЗМІ.

Найке Рівеллі наголосила, що отримання паспортів РФ нібито подарує їм з матір'ю відчуття "справжнього дому". У своїх заявах дочка актриси запевняє, що вони не можуть зректися свого походження та друзів у Росії.

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Орнелла Муті з дочкою Найке Рівеллі
Орнелла Муті з дочкою Найке Рівеллі / фото: instagram.com, Орнелла Муті

"Ми подаємо заяву на отримання російського громадянства, щоб по-справжньому почуватися як вдома. У нас є російське коріння, ми не можемо зректися свого походження, своєї родини та друзів", - висловилася Рівеллі.

Крім того, Рівеллі спробувала приписати таке ставлення до РФ й іншим громадянам Італії, стверджуючи, нібито з критикою через поїздки до Москви вони ніколи не стикалися. Дочка зірки заявила, що вони з матір'ю також замислюються над купівлею житла в Москві або Санкт-Петербурзі, щоб переїхати туди всією родиною.

Орнелла Муті часто буває в Москві
Орнелла Муті часто буває в Москві / фото: instagram.com, Орнелла Муті

"Багато італійців люблять Росію, людей, які там живуть, і культуру цієї країни. Італійці, які знають історію, не забувають про її події. Навіть під час пандемії коронавірусу нас завжди підтримували росіяни", - заявила Найке Рівеллі.

Орнелла Муті про війну в Україні

Після 24 лютого 2022 року Орнелла Муті назвала війну "неправильною", однак відмовилася прямо визнати Росію агресором. Згодом її позиція остаточно трансформувалася у публічну підтримку РФ. Актриса неодноразово відвідувала територію країни-агресора, а її дочка прямо заявила, що вони планують і надалі їздити туди. У 2026 році стало відомо про бажання актриси отримати російський паспорт і придбати нерухомість у РФ.

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Про персону: Орнелла Муті

Орнелла Муті - італійська актриса та модель, яка стала однією з найвідоміших зірок національного кінематографа, повідомляє Вікіпедія. За свою успішну кар’єру вона отримала безліч престижних нагород, серед яких статуетка "Давид ді Донателло", три премії "Золотий глобус", а також два "Золоті кубки" - за найкращу жіночу роль та за видатні життєві досягнення.

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